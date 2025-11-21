  1. Realting.com
  Грузия
  Батуми
  Жилой комплекс "Грин Кейп"

Жилой комплекс "Грин Кейп"

Батуми, Грузия
Цена по запросу
;
Жилой комплекс "Грин Кейп"
1
ID: 32993
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.12.2025

Местонахождение

  Страна
    Грузия
  Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Эконом-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Отопление:

  Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 31.5 – 49.6
Цена за м², USD 1,250 – 1,800
Цена квартиры, USD 40,000 – 89,280
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 62.0 – 72.1
Цена за м², USD 1,000 – 1,200
Цена квартиры, USD 67,720 – 79,310

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс "Грин Кейп"
Батуми, Грузия
Цена по запросу
