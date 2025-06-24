  1. Realting.com
Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Виллы

Грузия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
23
ID: 33096
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.12.2025

Местонахождение

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн
  Тренажерный зал
  Огороженная территория

Дополнительно

  Управляющая компания
  Онлайн-показ
  Предоставление ВНЖ
  Удаленная сделка

О комплексе

Krtsanisi Park на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскошной жизни.

 

Концепция Krtsanisi Park объединяет в себе сохранение природы и развитие сообщества, признавая, что самая эффективная защита исходит от людей, которые понимают и ценят природные системы. Жители знакомятся с удивительной природой Грузии, пользуясь при этом инфраструктурой первоклассного уровня. Динамичная прибрежная среда создает беспрецедентное ощущение гармонии во всем комплексе, предлагая жителям постоянный доступ к отдыху на воде, а также охлаждающий и успокаивающий эффект реки.

 

Основные характеристики проекта:

  • Общая площадь: 590 гектаров мастерски спланированного пространства.

  • Набережная: 10 километров первозданной береговой линии и променада.

  • Зеленые зоны: 310 гектаров открытой природы и парков.

  • Социальная инфраструктура: Элитные школы, клиники мирового уровня, профессиональные спортивные объекты и охрана.

  • Роскошный образ жизни: Отели премиум-класса, брендовые резиденции, дизайнерские магазины, а также авторские рестораны и бары.

  • Искусство и культура: Специальные развлекательные районы, спа и велнес-центры.

  • Роскошные виллы, апартаменты и таунхаусы для одной или нескольких семей.

 

Krtsanisi Park — это место, где мосты города символизируют нечто большее, чем просто переход: они олицетворяют единство и преемственность. Здесь традиции вдохновляют на инновации, а каждое пространство отражает теплоту грузинского гостеприимства.

 

Доступные планировки (с отделкой):

  • Вилла с 3 спальнями: 2 этажа | 293 м² — цена по запросу

  • Вилла с 3 спальнями: 2 этажа | 307 м² — цена по запросу

  • Вилла с 4 спальнями: 2 этажа | 345 м² — цена по запросу

  • Вилла с 4 спальнями: 2 этажа | 367 м² — цена по запросу

  • Вилла с 6 спальнями: 2 этажа | 595 м² — цена по запросу

  • Вилла с 6 спальнями: 2 этажа | 596 м² — цена по запросу

 

Расположенный в заповеднике Поничала, проект предлагает прямой доступ к уникальному очагу биоразнообразия. Эта сохранившаяся лесная экосистема гарантирует, что ваши виды останутся изумрудно-зелеными, а воздух — чистейшим, создавая постоянный природный буфер между вашим домом и городской суетой.

Грузия

