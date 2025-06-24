Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Виллы

Krtsanisi Park на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскошной жизни.

Концепция Krtsanisi Park объединяет в себе сохранение природы и развитие сообщества, признавая, что самая эффективная защита исходит от людей, которые понимают и ценят природные системы. Жители знакомятся с удивительной природой Грузии, пользуясь при этом инфраструктурой первоклассного уровня. Динамичная прибрежная среда создает беспрецедентное ощущение гармонии во всем комплексе, предлагая жителям постоянный доступ к отдыху на воде, а также охлаждающий и успокаивающий эффект реки.

Основные характеристики проекта:

Общая площадь: 590 гектаров мастерски спланированного пространства.

Набережная: 10 километров первозданной береговой линии и променада.

Зеленые зоны: 310 гектаров открытой природы и парков.

Социальная инфраструктура: Элитные школы, клиники мирового уровня, профессиональные спортивные объекты и охрана.

Роскошный образ жизни: Отели премиум-класса, брендовые резиденции, дизайнерские магазины, а также авторские рестораны и бары.

Искусство и культура: Специальные развлекательные районы, спа и велнес-центры.

Роскошные виллы, апартаменты и таунхаусы для одной или нескольких семей.

Krtsanisi Park — это место, где мосты города символизируют нечто большее, чем просто переход: они олицетворяют единство и преемственность. Здесь традиции вдохновляют на инновации, а каждое пространство отражает теплоту грузинского гостеприимства.

Доступные планировки (с отделкой):

Вилла с 3 спальнями: 2 этажа | 293 м² — цена по запросу

Вилла с 3 спальнями: 2 этажа | 307 м² — цена по запросу

Вилла с 4 спальнями: 2 этажа | 345 м² — цена по запросу

Вилла с 4 спальнями: 2 этажа | 367 м² — цена по запросу

Вилла с 6 спальнями: 2 этажа | 595 м² — цена по запросу

Вилла с 6 спальнями: 2 этажа | 596 м² — цена по запросу

Расположенный в заповеднике Поничала, проект предлагает прямой доступ к уникальному очагу биоразнообразия. Эта сохранившаяся лесная экосистема гарантирует, что ваши виды останутся изумрудно-зелеными, а воздух — чистейшим, создавая постоянный природный буфер между вашим домом и городской суетой.