  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс WG Batumi, Gonio

Жилой комплекс WG Batumi, Gonio

Батуми, Грузия
от
$63,500
03.12.2025
$63,500
22.02.2025
$71,084
02.09.2023
$118,906
BTC
0.7553199
ETH
39.5895431
USDT
62 781.4661203
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15 1
Оставить заявку
ID: 5592
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого (всего около 90 объектов). 

 

Планировки резиденций (под ключ)

  • Студия (Standard) - от 31.2 m² / Цена от $254,500

  • С 1 спальней (Deluxe) - от 50.9 m² / Цена от $333,500

  • С 1 спальней (Luxe) - от 44.8 m² / Цена от $331,500

  • С 2 спальнями (Duplex Deluxe) - от 80.6 m² / Цена от $471,500

  • С 2 спальнями (Duplex Luxe) - от 70.3 m² / Цена от $542,000

  • С 2 спальнями (Presidential Suite) - от 136.1 m² / Цена от $1080,500

  • 1/8 доля (Фракционное Владение) - от $63,500

 

Под эгидой управляющей компании Ambridge Hospitality - крупнейшей в мире по управлению отелями, которая имеет более 1,500 отеля под своим управлением и 60 лет опыта работы на рынке. Став владельцем резиденции в этом комплексе, инвесторы будут иметь возможность обменять время отдыха в своих резиденциях, на отдых в самых роскошных отелях по всему миру (4,500 отеля, в 110 странах мира). RCI - ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха, существует на рынке с 1974 года.

 

Варианты доходности

  • Гарантированная доходность: 10-11% ROI в год

  • Реальная доходность: 15% ROI в год

  • Капитализация: 30% в год

  • Опция обратного выкупа 

 

Инфраструктура

  • 7 бассейнов & 3 SPA (халяль)

  • 12 ресторанов, кафе и баров

  • 2 фитнес центра & Спортивные площадки

  • 7 детских площадок & Детский парк

  • Веревочный городок с батутом и скалодромом

  • Клиника физиотерапии и реабилитации

  • Конференц-зал & Переговорные комнаты

  • Коворкинг & Банкетный зал

  • Кинозал & Боулинг

  • Мини-гольф & Бильярд

  • Библиотека & Шахматные столики

  • Прокат велосипедов и электросамокатов

  • Винный дом & Чача дом и дегустационный зал

  • Банный комплекс & Душ Шарко

  • Центр винотерапии и фитотерапии

  • Соляные комнаты, джакузи и массажные кабинеты

  • Артезианский источник

  • Маркеты и эколавка

  • Вертолетная площадка

 

Комплекс расположен в элитном районе Батуми — Гонио-Квариати. Эта территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Именно здесь формируется наиболее престижный район Батуми, являющийся крупнейшим туристическим городом страны. Курорт расположился в красивейшей зеленой парковой зоне с реликтовыми субтропическими растениями, а во всем комплексе реализуется благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. Данный комплекс является рекордсменом и обладает самой большой в Грузии отельной инфраструктурой, которая обеспечит высокую заполняемость, независимо от сезона.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 44.8 – 58.2
Цена за м², USD 10,506 – 10,694
Цена квартиры, USD 479,091 – 622,391
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 31.2
Цена за м², USD 10,185
Цена квартиры, USD 317,772
Квартиры Студия
Площадь, м² 32.2 – 51.1
Цена за м², USD 10,084 – 10,506
Цена квартиры, USD 327,957 – 536,857

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор жилой комплекс WG Batumi, Gonio

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Жилой комплекс Luxe Living
Батуми, Грузия
от
$45,100
Жилой комплекс Lagoon Resort
Батуми, Грузия
от
$50,250
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Тбилиси, Грузия
от
$285,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Тбилиси, Грузия
от
$68,040
Год сдачи 2022
Площадь 48–59 м²
3 объекта недвижимости 3
«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых б…
Застройщик
Moedani
Оставить заявку
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Показать все Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Батуми, Грузия
от
$47,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 47
Продаётся студия по переуступке в элитном комплексе Next Address (Батуми, Block B, 7-й этаж)  💰 Гибкая схема оплаты  • Цена переуступки: 47 500 $:  - Первоначальный взнос: 27 500 $  - Остаток: 20 000 $ рассрочка до июня 2027  без процентов и переплат • Закрытая охраняемая территория…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Тбилиси, Грузия
от
$193,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Церетели Делюкс — многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса, который включает в себя: - 2-х уровневый закрытый гараж - 4 коммерческих и офисных этажа< /p> - 20 жилых этажей с квартирами лучшей планировки. Пентхаусы с панорамным видом на весь город будут расположены на п…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Показать все публикации