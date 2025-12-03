  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Гурии

Апарт - отель Orbi Bakhmaro
Бахмаро, Грузия
от
$1,500
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Компания Orbi Group начала строительство нового многофункционального гостиничного комплекса в Бахмаро, который придаст курорту международное значение. Автор проекта — известный архитектор Сэм Райт, партнер и директор WilkinsonEyre, входящей в пятерку крупнейших компаний мира. Многофункционал…
Агентство
Sisno Group
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Shekvetili
Шекветили, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
in Natanebi village
Агентство
Sisno Group
