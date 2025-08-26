  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise

Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise

Тбилиси, Грузия
от
$80,000
от
$2,600/м²
;
6
Оставить заявку
ID: 32656
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Lisi Sunrise — новый жилой комплекс в зелёном районе Сабуртало, всего в 15 минутах ходьбы от живописного озера Лиси. Проект состоит из 6 малoэтажных зданий, объединённых благоустроенным двором площадью 15 000 м², с детской игровой зоной и подземным паркингом. Из квартир открываются панорамные виды на Тбилиси.

При строительстве используются материалы европейского стандарта — экологичные и энергоэффективные. Блоки YTONG (Германия) сохраняют температуру и снижают потребление энергии на 40%. Фасады отделаны HPL-панелями, декоративными элементами и стеклянными перилами, что придаёт зданию изысканный и современный облик.

Инфраструктура включает бассейн, спортзал, кинотеатр и зоны отдыха. Завершение строительства запланировано на март 2027 года. Средняя цена — $2 600 за м². Lisi Sunrise — это инвестиция в качество жизни, экологию и устойчивую ценность недвижимости.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Апарт - отель Orbi Continental
Батуми, Грузия
от
$83,000
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$42,500
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Тбилиси, Грузия
от
$170,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Кутаиси, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Sea Side" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$22,700
Год сдачи 2025
Количество этажей 27
🔹Комплекс Sea Side расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagio. Д…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 42
5 -звездочный гостиничный комплекс в Тбилиси Центральный парк Тауэрс расположен на проспекте Александра Казбеги, прилегающего к Центральному парку в Тбилиси. Он воплощает многофункциональный 5-звездочный гостиничный комплекс. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 300 миллионов до…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации