Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise

Lisi Sunrise — новый жилой комплекс в зелёном районе Сабуртало, всего в 15 минутах ходьбы от живописного озера Лиси. Проект состоит из 6 малoэтажных зданий, объединённых благоустроенным двором площадью 15 000 м², с детской игровой зоной и подземным паркингом. Из квартир открываются панорамные виды на Тбилиси.

При строительстве используются материалы европейского стандарта — экологичные и энергоэффективные. Блоки YTONG (Германия) сохраняют температуру и снижают потребление энергии на 40%. Фасады отделаны HPL-панелями, декоративными элементами и стеклянными перилами, что придаёт зданию изысканный и современный облик.

Инфраструктура включает бассейн, спортзал, кинотеатр и зоны отдыха. Завершение строительства запланировано на март 2027 года. Средняя цена — $2 600 за м². Lisi Sunrise — это инвестиция в качество жизни, экологию и устойчивую ценность недвижимости.