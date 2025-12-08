  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Внутренняя Карталиния
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках во Внутренней Карталинии

Горийский муниципалитет
1
Хашурский муниципалитет
1
Хашури
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Хашури, Грузия
от
$63,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Хидистави, Грузия
от
$265,000
Количество этажей 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти