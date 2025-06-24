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Жилой комплекс

Тбилиси, Грузия
от
$143,000
BTC
1.7009565
ETH
89.1544041
USDT
141 381.8843338
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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ID: 27167
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Marjanishvili (~ 600 м)
  • Метро
    Rustaveli (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой комплекс в историческом центре Тбилиси, в самом сердце престижного района Марджанишвили, где искусство, комфорт, природа и динамика городской жизни гармонично переплетаются. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и вдохновляющую атмосферу. Комплекс особенно подходит для спокойной и насыщенной жизни, в том числе для пенсионеров и всех, кто стремится найти баланс между уединением и социальной активностью.
 

Здесь резиденты могут наслаждаться абсолютным спокойствием и уютом благодаря продуманной системе безопасности и современным удобствам. Арт — инспирированная архитектура и стильные интерьеры создают уникальное пространство, наполненное эстетикой и вдохновением. Для общения и работы предусмотрены социальные и коворкинг-пространства, способствующие формированию дружного и сплочённого сообщества. Прекрасная транспортная доступность, а также близость к театрам, музеям, ресторанам и паркам позволяют жителям всегда быть в центре культурной и социальной жизни Тбилиси.
 

Планировки (без отделки):

  •  Резиденция с 1 спальней: площадь от 46.1 м², цена от $143,000.
  •  Резиденция с 2 спальнями: площадь от 91.2 м², цена от $310,000.
  •  Резиденция с 3 спальнями: площадь от 220.2 м², цена от $639,000.

 

Инфраструктура комплекса:

  •  Бассейн. 
  •  Фитнес-центр.
  •  Детская площадка.
  •  Подземный паркинг. 
  •  Зоны отдыха & Лобби. 
  •  Спа-зона с двумя саунами.
  •  Приватный зелёный двор 1 тыс. м².
  •  24/7 консьерж-сервис & Безопасность
  •  Коворкинг & общие рабочие пространства.

 

Комплекс расположен в уникальном месте, где встречаются три символа района: театр Марджанишвили, станция метро и парк. Театр Марджанишвили является культурным центром города, где классика и современность сливаются на сцене, превращая каждый вечер в настоящий праздник искусства для жителей комплекса. Метро Марджанишвили находится всего в нескольких минутах ходьбы, что обеспечивает быструю связь с любым районом Тбилиси и делает передвижение по городу максимально удобным. Парк — это зелёный оазис для прогулок, утренних пробежек, чтения и отдыха на свежем воздухе, а его атмосфера создаёт ощущение гармонии с природой прямо в центре города.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.1
Цена за м², USD 3,102
Цена квартиры, USD 143,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 91.2
Цена за м², USD 3,399
Цена квартиры, USD 310,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 220.2
Цена за м², USD 2,902
Цена квартиры, USD 639,000

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия

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Жилой комплекс
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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