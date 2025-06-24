Современный жилой комплекс в историческом центре Тбилиси, в самом сердце престижного района Марджанишвили, где искусство, комфорт, природа и динамика городской жизни гармонично переплетаются. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и вдохновляющую атмосферу. Комплекс особенно подходит для спокойной и насыщенной жизни, в том числе для пенсионеров и всех, кто стремится найти баланс между уединением и социальной активностью.
Здесь резиденты могут наслаждаться абсолютным спокойствием и уютом благодаря продуманной системе безопасности и современным удобствам. Арт — инспирированная архитектура и стильные интерьеры создают уникальное пространство, наполненное эстетикой и вдохновением. Для общения и работы предусмотрены социальные и коворкинг-пространства, способствующие формированию дружного и сплочённого сообщества. Прекрасная транспортная доступность, а также близость к театрам, музеям, ресторанам и паркам позволяют жителям всегда быть в центре культурной и социальной жизни Тбилиси.
Планировки (без отделки):
Инфраструктура комплекса:
Комплекс расположен в уникальном месте, где встречаются три символа района: театр Марджанишвили, станция метро и парк. Театр Марджанишвили является культурным центром города, где классика и современность сливаются на сцене, превращая каждый вечер в настоящий праздник искусства для жителей комплекса. Метро Марджанишвили находится всего в нескольких минутах ходьбы, что обеспечивает быструю связь с любым районом Тбилиси и делает передвижение по городу максимально удобным. Парк — это зелёный оазис для прогулок, утренних пробежек, чтения и отдыха на свежем воздухе, а его атмосфера создаёт ощущение гармонии с природой прямо в центре города.