Современный жилой комплекс в историческом центре Тбилиси, в самом сердце престижного района Марджанишвили, где искусство, комфорт, природа и динамика городской жизни гармонично переплетаются. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и вдохновляющую атмосферу. Комплекс особенно подходит для спокойной и насыщенной жизни, в том числе для пенсионеров и всех, кто стремится найти баланс между уединением и социальной активностью.



Здесь резиденты могут наслаждаться абсолютным спокойствием и уютом благодаря продуманной системе безопасности и современным удобствам. Арт — инспирированная архитектура и стильные интерьеры создают уникальное пространство, наполненное эстетикой и вдохновением. Для общения и работы предусмотрены социальные и коворкинг-пространства, способствующие формированию дружного и сплочённого сообщества. Прекрасная транспортная доступность, а также близость к театрам, музеям, ресторанам и паркам позволяют жителям всегда быть в центре культурной и социальной жизни Тбилиси.



Планировки (без отделки):

Резиденция с 1 спальней: площадь от 46.1 м², цена от $143,000.

Резиденция с 2 спальнями: площадь от 91.2 м², цена от $310,000.

Резиденция с 3 спальнями: площадь от 220.2 м², цена от $639,000.

Инфраструктура комплекса:

Бассейн.

Фитнес-центр.

Детская площадка.

Подземный паркинг.

Зоны отдыха & Лобби.

Спа-зона с двумя саунами.

Приватный зелёный двор 1 тыс. м².

24/7 консьерж-сервис & Безопасность

Коворкинг & общие рабочие пространства.

Комплекс расположен в уникальном месте, где встречаются три символа района: театр Марджанишвили, станция метро и парк. Театр Марджанишвили является культурным центром города, где классика и современность сливаются на сцене, превращая каждый вечер в настоящий праздник искусства для жителей комплекса. Метро Марджанишвили находится всего в нескольких минутах ходьбы, что обеспечивает быструю связь с любым районом Тбилиси и делает передвижение по городу максимально удобным. Парк — это зелёный оазис для прогулок, утренних пробежек, чтения и отдыха на свежем воздухе, а его атмосфера создаёт ощущение гармонии с природой прямо в центре города.