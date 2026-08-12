Камала, Таиланд

Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более …