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Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€732,380
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О комплексе

Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 2,75 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями.

Преимущества

Компания застройщик предлагает удобную программу управления недвижимостью.

Гибкая система оплаты:

  • 2% — резервирование
  • 33% — при подписании контракта в течение месяца
  • 60% — во время строительства (4 платежа по 15%)
  • 5% — при передаче виллы владельцу
Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа — 1 минута
  • Большой торговый центр — 6 минут
  • Порт Пхукета — 10 минут
  • Международный аэропорт — 25 минут
  • Госпиталь — 29 минут
  • Пляжа Патонг — 30 минут
  • Большой Будда — 30 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€732,380
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Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы. Особенности квартир Внутреннее пространство Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната. Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты. Дуплексы: фронтальная терраса , гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1-2 ванные комнаты, холл. Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка. Преимущества Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%. Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет. Варианты инвестиционных программ: Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 5% 12 ежемесячных платежей: 20% - сумма всех платежей минус резервационный платеж Последний платеж: 75% Программа Rental Pool Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Варианты программ рассрочки: Вариант A: 1-й платеж: 100% Вариант В: 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Ориентировочные сроки платежей: Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации) 2-й платеж: по завершении остекления здания А (Март 2023) 3-й платеж: по завершении фасадных работ здания А (Май 2023) 4-й платеж: по завершении благоустройства территории (Июль 2023) Расположение и объекты поблизости 700 метров до пляжа Банг Тао 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro 20 минут на машине до аэропорта.
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Паттайя, Таиланд
от
€105,398
Агентство: DDA Real Estate
Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лучших районов города Паттайя (Холм Пратамнак). Из комплекса открывается панорманый вид на море. The Panora Pattaya находится всего в 250 метрах от пляжа. Холм Пратамнак – это престижный район и единственная гора в районе Паттайи, окруженная пляжами Паттайя и Джомтьен. Проект включает: Бассейн 4 этаж, Пейзажный бассейн sky pool 29 этаж, Sky garden 720 кв.м, фитнес, сауна, детская комната. В каждой квартире предусмотрена противопожарная система сигнализации, а также датчики дыма во всех помещениях. Апартаменты сдаются полностью оборудованные всей необходимой мебелью и современной бытовой техникой для комфортного проживания Внутренняя отделка: • Кафельная плитка • Потолки • Панорамное остекление • Система встроенных локальных светильников • Разделенные световые зоны В комплексе The Panora Pattaya будет высокоразвитая внутренняя инфраструктура со следующими удобствами: • Три панорамных бассейна на высоких этажах с панорамным обзором • Террасы для загара • Тренажерный зал с видом на море • Сауна • Парная • Ресторан • Бар • Зоны отдыха • Игровые комнаты • Детская зона с отдельным бассейном • Услуга уборки квартир • Прачечная • Система электронного доступа в здание • Круглосуточное видеонаблюдение • Консьерж сервис • Охрана 24/7 • Лифт • Парковка • Скоростные лифты • Кабельное телевидение • Интернет, WI-FI Расположение: От комплекса Panora Pattaya легко добраться до различных мест Паттайи. Например, Walking Street, пирс Бали Хай, смотровая площадка, храм Као Пхра Яй, Централ фестиваль (Central Festival) Паттайи и другие места которые находятся недалеко от проекта. Поблизости расположено множество кафе, баров и ресторанов на любой вкус. В шаговой доступности круглосуточные супермаркеты, остановки общественного транспорта, гольф-клуб, массажные салоны и многое другое. Вблизи благоустроенный городской пляж, а также аптеки, образовательные учреждения, детские сады. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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