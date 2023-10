Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €105,398

Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лучших районов города Паттайя (Холм Пратамнак). Из комплекса открывается панорманый вид на море. The Panora Pattaya находится всего в 250 метрах от пляжа. Холм Пратамнак – это престижный район и единственная гора в районе Паттайи, окруженная пляжами Паттайя и Джомтьен. Проект включает: Бассейн 4 этаж, Пейзажный бассейн sky pool 29 этаж, Sky garden 720 кв.м, фитнес, сауна, детская комната. В каждой квартире предусмотрена противопожарная система сигнализации, а также датчики дыма во всех помещениях. Апартаменты сдаются полностью оборудованные всей необходимой мебелью и современной бытовой техникой для комфортного проживания Внутренняя отделка: • Кафельная плитка • Потолки • Панорамное остекление • Система встроенных локальных светильников • Разделенные световые зоны В комплексе The Panora Pattaya будет высокоразвитая внутренняя инфраструктура со следующими удобствами: • Три панорамных бассейна на высоких этажах с панорамным обзором • Террасы для загара • Тренажерный зал с видом на море • Сауна • Парная • Ресторан • Бар • Зоны отдыха • Игровые комнаты • Детская зона с отдельным бассейном • Услуга уборки квартир • Прачечная • Система электронного доступа в здание • Круглосуточное видеонаблюдение • Консьерж сервис • Охрана 24/7 • Лифт • Парковка • Скоростные лифты • Кабельное телевидение • Интернет, WI-FI Расположение: От комплекса Panora Pattaya легко добраться до различных мест Паттайи. Например, Walking Street, пирс Бали Хай, смотровая площадка, храм Као Пхра Яй, Централ фестиваль (Central Festival) Паттайи и другие места которые находятся недалеко от проекта. Поблизости расположено множество кафе, баров и ресторанов на любой вкус. В шаговой доступности круглосуточные супермаркеты, остановки общественного транспорта, гольф-клуб, массажные салоны и многое другое. Вблизи благоустроенный городской пляж, а также аптеки, образовательные учреждения, детские сады. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!