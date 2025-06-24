Жилой комплекс Bang Tao Condo

Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреационными зонами, развлечениями, а также местами для проведения бизнес-мероприятий.

Просторные, современные апартаменты для комфортной жизни, сочетающие в себе стиль, пространство и функциональность. От отделки фасадов, входных групп и планировок, до наполнения интерьеров. Эти составляющие сформировали абсолютно новый уровень жизни, для тех, кто хочет сделать Пхукет своим домом.

Концепция комплекса рассчитана под краткосрочное & долгосрочное проживание и максимальный возврат инвестиций от сдачи в аренду. Уникальные решения по оптимизации пространства за счет мебели-трансформера, сбережению ресурсов и инновационным технологиям, обеспечат высокий уровень комфорта, а также высокий спрос среди туристов, наряду со стабильным денежным потоком для инвесторов, который подразумевает гарантированный доход 5%.

Планировки апартаментов

Студия - от 36 m² / Цена от $139,000

С 1 спальней - от 51 m² / Цена от $197,000

С 2 спальнями - от 72 m² / Цена от $278,000

С 3 спальнями - от 108 m² / Цена от $476,000

Дуплекс с 2 спальнями - от 270 m² / Цена от $1,219,500

Пентхаус с 2 спальнями - от 88 m² / Цена от $381,000

Пентхаус с 3 спальнями - от 124 m² / Цена от $536,000



Мебель & Техника

Студия - от $6,800

С 1 спальней - от $8,200

С 2 спальнями - от $12,200

С 3 спальнями - от $17,700

Дуплекс с 2 спальнями - от $27,200

Пентхаус с 2 спальнями - $19,000

Пентхаус с 3 спальнями - $24,500



Инфраструктура комплекса

Бизнес HUB

Коммерческие площади

Офис

Отделение банка

Конференц зал

Коворкинг

Кафе

Гастрономический HUB

Рестораны

Кофейня

Пекарня

Бар

Развлекательный HUB

Зона для домашних животных

Семейный & Детский клуб

Открытые пространства

9 бассейнов

Оздоровительный HUB

Тренажерный зал

Сауна

Йога

СПА

Район Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде известен своими прекрасными пляжами, чистыми водами и роскошными курортами. Это тихое место, идеальное для спокойного отдыха вдали от шума и суеты. Пляж Банг Тао — один из самых красивых на острове, с белым песком и теплой водой Андаманского моря. В районе также есть роскошные курорты, предлагающие широкий выбор услуг и развлечений, таких как спа-процедуры, рестораны высокого класса и активности на воде, такие как дайвинг и сноркелинг. Банг Тао также известен своими зелеными лесами и живописными холмами, что создает прекрасные возможности для прогулок и фотосъемки.