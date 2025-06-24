  1. Realting.com
Жилой комплекс Bang Tao Condo

Чонг Тале, Таиланд
от
$139,000
12
ID: 19984
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Адрес
    phk4018

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреационными зонами, развлечениями, а также местами для проведения бизнес-мероприятий.

Просторные, современные апартаменты для комфортной жизни, сочетающие в себе стиль, пространство и функциональность. От отделки фасадов, входных групп и планировок, до наполнения интерьеров. Эти составляющие сформировали абсолютно новый уровень жизни, для тех, кто хочет сделать Пхукет своим домом.

Концепция комплекса рассчитана под краткосрочное & долгосрочное проживание и максимальный возврат инвестиций от сдачи в аренду. Уникальные решения по оптимизации пространства за счет мебели-трансформера, сбережению ресурсов и инновационным технологиям, обеспечат высокий уровень комфорта, а также высокий спрос среди туристов, наряду со стабильным денежным потоком для инвесторов, который подразумевает гарантированный доход 5%.

 

Планировки апартаментов

  • Студия - от 36 m² / Цена от $139,000
  • С 1 спальней - от 51 m² / Цена от $197,000
  • С 2 спальнями - от 72 m² / Цена от $278,000
  • С 3 спальнями - от 108 m² / Цена от $476,000
  • Дуплекс с 2 спальнями - от 270 m² / Цена от $1,219,500
  • Пентхаус с 2 спальнями - от 88 m² / Цена от $381,000
  • Пентхаус с 3 спальнями - от 124 m² / Цена от $536,000


Мебель & Техника

  • Студия - от $6,800
  • С 1 спальней - от $8,200
  • С 2 спальнями - от $12,200
  • С 3 спальнями - от $17,700 
  • Дуплекс с 2 спальнями - от $27,200
  • Пентхаус с 2 спальнями - $19,000
  • Пентхаус с 3 спальнями - $24,500


Инфраструктура комплекса

 

Бизнес HUB

  • Коммерческие площади
  • Офис
  • Отделение банка
  • Конференц зал
  • Коворкинг
  • Кафе

 

Гастрономический HUB

  • Рестораны
  • Кофейня
  • Пекарня
  • Бар

 

Развлекательный HUB

  • Зона для домашних животных
  • Семейный & Детский клуб
  • Открытые пространства
  • 9 бассейнов

 

Оздоровительный HUB

  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Йога
  • СПА

 

Район Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде известен своими прекрасными пляжами, чистыми водами и роскошными курортами. Это тихое место, идеальное для спокойного отдыха вдали от шума и суеты. Пляж Банг Тао — один из самых красивых на острове, с белым песком и теплой водой Андаманского моря. В районе также есть роскошные курорты, предлагающие широкий выбор услуг и развлечений, таких как спа-процедуры, рестораны высокого класса и активности на воде, такие как дайвинг и сноркелинг. Банг Тао также известен своими зелеными лесами и живописными холмами, что создает прекрасные возможности для прогулок и фотосъемки.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.0
Цена за м², USD 3,863
Цена квартиры, USD 197,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 72.0 – 270.0
Цена за м², USD 3,861 – 4,517
Цена квартиры, USD 278,000 – 1,22 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 108.0 – 124.0
Цена за м², USD 4,323 – 4,407
Цена квартиры, USD 476,000 – 536,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 36.0
Цена за м², USD 3,861
Цена квартиры, USD 139,000

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

