Жилой комплекс Апартаменты в отеле Radisson Blu - Laya Resort в 350 метрах от пляжа Лаян.

Отельный комплекс Radisson Blu расположен на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров.
В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.
Для инвесторов:
🟦Управление - Radisson Blu на 15+10 лет.
🟦Rental pool соотношении чистого дохода 70% / 30%
🟦Гарантированный доход от аренде 6% годовых на 5-ь лет.
Окупаемость от 5 до 7 лет
Рост капитализации до 50% за 5 лет
Ожидаемая доходность до 17% годовых
🟦Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.
Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, а это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.
Фаза 1 (продан): действующий отельный комплекс Laya Resort 5*
Фаза 2 (в продаже): отель Radisson Blu, состоящий из трёх 7-ми этажных зданий, в продаже:
Здание G: 209 юнитов • Здание H: 230 юнитов • Здание I : 94 юнитов.
🟦Резиденции полностью меблированы, укомплектованы техникой, текстилем, посудой и т.д.
Права собственности:
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства
Окончание строительства: 2-й - 3-й квартал 2026 года.
Запуск отеля: 4-й квартал 2026 года - 1-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.