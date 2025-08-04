  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Апартаменты в отеле Radisson Blu - Laya Resort в 350 метрах от пляжа Лаян.

Жилой комплекс Апартаменты в отеле Radisson Blu - Laya Resort в 350 метрах от пляжа Лаян.

Чонг Тале, Таиланд
от
$135,000
28
ID: 28087
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельный комплекс Radisson Blu расположен на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Для инвесторов:

🟦Управление - Radisson Blu на 15+10 лет.
🟦Rental pool соотношении чистого дохода 70% / 30%
🟦Гарантированный доход от аренде 6% годовых на 5-ь лет.

Окупаемость от 5 до 7 лет
Рост капитализации до 50% за 5 лет
Ожидаемая доходность до 17% годовых

🟦Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.

Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, а это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

Фаза 1 (продан): действующий отельный комплекс Laya Resort 5*
Фаза 2 (в продаже): отель Radisson Blu, состоящий из трёх 7-ми этажных зданий, в продаже:

  • Студия - 25 м2
  • Односпальные юниты - 35 м2 и 50 м2
  • Двух и трёх спальные юниты - 70 м2 и 75 м2

Здание G: 209 юнитов • Здание H: 230 юнитов • Здание I : 94 юнитов.

🟦Резиденции полностью меблированы, укомплектованы техникой, текстилем, посудой и т.д.

Права собственности:

  • Freehold
  • Leasehold - 30+30+30

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 2-й - 3-й квартал 2026 года.
Запуск отеля: 4-й квартал 2026 года - 1-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Рестораны и бары
  • Фитнес-зона
  • Коворкинг
  • Лобби
  • Бассейны и зоны для отдыха
  • Wellness & SPA
  • Детская площадка для разных возрастов
  • Анимация
  • И много другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

