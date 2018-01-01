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Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€195,356
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20
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном на крыше, спа-центром, рестораном и баром на крыше, фитнес-центром, банкетным залом и конференц-залом, зоной отдыха, детским клубом.

Окончание строительства - 31 декабря 2024 года.

Преимущества

Гарантированный арендный доход 6% в течение 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в 400 метрах от пляжа, недалеко от поля для гольфа, национального парка, 5-звездочных отелей.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€195,356
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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
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