Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садами и зонами отдыха в 8 минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Комплекс в самом сердце умиротворенного райского уголка Пхукета, где солнце, песок и море создают восхитительные пространства, соответствующие вашему излюбленному стилю, с частными и общими зонами, а также бесконечным количеством удобств, которые никого не оставят равнодушным.
Особенности:
Всего несколько мгновений до широкого выбора объектов инфраструктуры, включая Porto de Phuket, Villa Market, Boat Avenue Market.
Всего 8 минут до пляжа Банг Тао, окруженного такими достопримечательностями, как гольф-клуб Лагуна и аквапарк Blue Tree Phuket, которые располагаются всего в 10 минутах.
Удобная 7-минутная доступность до международной школы Kajonkiet в Чернгталай и международной школы HeadStart.
Всего 30 минут до международного аэропорта Пхукета.