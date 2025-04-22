Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садами и зонами отдыха в 8 минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Комплекс в самом сердце умиротворенного райского уголка Пхукета, где солнце, песок и море создают восхитительные пространства, соответствующие вашему излюбленному стилю, с частными и общими зонами, а также бесконечным количеством удобств, которые никого не оставят равнодушным.

Особенности:

лобби

полностью оборудованный фитнес-центр

бассейн и гидромассажная ванна

сады и зоны отдыха

центр коворкинга

общая кухня

парк для питомцев

овощная ферма

круглосуточная охрана и видеонаблюдение

50% парковка

Комплекс pet friendly - отведено несколько этажей

Созданы выделенные тротуары для пешеходов

Дизайн адаптирован для людей с ограниченными возможностями и для детей

Установлены солнечные панели и зарядные станции для электрокаров

Дополнительные возможностиРасположение и объекты поблизости

Всего несколько мгновений до широкого выбора объектов инфраструктуры, включая Porto de Phuket, Villa Market, Boat Avenue Market.

Всего 8 минут до пляжа Банг Тао, окруженного такими достопримечательностями, как гольф-клуб Лагуна и аквапарк Blue Tree Phuket, которые располагаются всего в 10 минутах.

Удобная 7-минутная доступность до международной школы Kajonkiet в Чернгталай и международной школы HeadStart.

Всего 30 минут до международного аэропорта Пхукета.