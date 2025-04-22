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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садами и зонами отдыха в 8 минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$111,587
14.04.2025
$110,898
13.04.2025
$110,963
12.04.2025
$110,397
11.04.2025
$111,510
10.04.2025
$109,783
09.04.2025
$111,221
08.04.2025
$110,959
07.04.2025
$111,867
06.04.2025
$111,877
05.04.2025
$111,558
04.04.2025
$112,294
03.04.2025
$114,301
02.04.2025
$114,512
01.04.2025
$114,766
31.03.2025
$114,846
30.03.2025
$114,815
29.03.2025
$115,281
28.03.2025
$115,361
27.03.2025
$115,398
26.03.2025
$114,919
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24885
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419834
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Комплекс в самом сердце умиротворенного райского уголка Пхукета, где солнце, песок и море создают восхитительные пространства, соответствующие вашему излюбленному стилю, с частными и общими зонами, а также бесконечным количеством удобств, которые никого не оставят равнодушным.

Особенности:

  • лобби
  • полностью оборудованный фитнес-центр
  • бассейн и гидромассажная ванна
  • сады и зоны отдыха
  • центр коворкинга
  • общая кухня
  • парк для питомцев
  • овощная ферма
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Дополнительные возможности
  • 50% парковка
  • Комплекс pet friendly - отведено несколько этажей
  • Созданы выделенные тротуары для пешеходов
  • Дизайн адаптирован для людей с ограниченными возможностями и для детей
  • Установлены солнечные панели и зарядные станции для электрокаров
Расположение и объекты поблизости

Всего несколько мгновений до широкого выбора объектов инфраструктуры, включая Porto de Phuket, Villa Market, Boat Avenue Market.

Всего 8 минут до пляжа Банг Тао, окруженного такими достопримечательностями, как гольф-клуб Лагуна и аквапарк Blue Tree Phuket, которые располагаются всего в 10 минутах.

Удобная 7-минутная доступность до международной школы Kajonkiet в Чернгталай и международной школы HeadStart.

Всего 30 минут до международного аэропорта Пхукета.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садами и зонами отдыха в 8 минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$111,587
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