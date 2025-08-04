  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.

Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.

Choeng Thale, Таиланд
от
$134,965
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
ID: 28854
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

ГГотовые апартаменты с мебелью и техникой в отельном комплексе  Laya Resort & Radisson Blu.

Отельный комплекс Laya Resort & Radisson Blu расположен на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Для инвесторов:

🟦Управление - Radisson Blu на 15+10 лет.
🟦Rental pool соотношении чистого дохода 70% / 30%
🟦Гарантированный доход от аренде 6% годовых на 5-ь лет, долее 80% / 30%.

  • Окупаемость от 5 до 7 лет
  • Рост капитализации до 50% за 5 лет
  • Ожидаемая доходность до 17% годовых

🟦Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.

Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, а это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

🟦Резиденции полностью меблированы, укомплектованы техникой, текстилем, посудой и т.д.

Права собственности:

  • Freehold
  • Leasehold - 30+30+30

Инфраструктура:

  • Рестораны и бары
  • Фитнес-зона
  • Коворкинг
  • Лобби
  • Бассейны и зоны для отдыха
  • Wellness & SPA
  • Детская площадка для разных возрастов
  • Анимация
  • И много другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

