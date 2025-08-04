Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.

ГГотовые апартаменты с мебелью и техникой в отельном комплексе Laya Resort & Radisson Blu.

Отельный комплекс Laya Resort & Radisson Blu расположен на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Для инвесторов:

🟦Управление - Radisson Blu на 15+10 лет.

🟦Rental pool соотношении чистого дохода 70% / 30%

🟦Гарантированный доход от аренде 6% годовых на 5-ь лет, долее 80% / 30%.

Окупаемость от 5 до 7 лет

Рост капитализации до 50% за 5 лет

Ожидаемая доходность до 17% годовых

🟦Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.

Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, а это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

🟦Резиденции полностью меблированы, укомплектованы техникой, текстилем, посудой и т.д.

Права собственности:

Freehold

Leasehold - 30+30+30

Инфраструктура:

Рестораны и бары

Фитнес-зона

Коворкинг

Лобби

Бассейны и зоны для отдыха

Wellness & SPA

Д етская площадка для разных возрастов

етская площадка для разных возрастов Анимация

И много другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.