Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.

Апартаменты в пешей доступности до великолепного пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета - Карон и Чалонг.
На крыше комплекса располагаются бары и бассейны с панорамным видом. Тренажерный зал, игровая зона для детей и детский клуб.
Некоторые квартиры оборудованы собственным бассейном.
Современный дизайн, стильный интерьер, качественные материалы. Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты удобны как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир.
Детали объекта:
В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.
Инфраструктура: