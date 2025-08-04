  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.

Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.

Карон, Таиланд
от
$132,000
7
ID: 28078
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты в пешей доступности до великолепного пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета - Карон и Чалонг.

На крыше комплекса располагаются бары и бассейны с панорамным видом. Тренажерный зал, игровая зона для детей и детский клуб.

Некоторые квартиры оборудованы собственным бассейном.

Современный дизайн, стильный интерьер, качественные материалы. Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты удобны как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир.

Детали объекта:

  • До моря: 300 м
  • Спальни: студии, 1, 2
  • Ванные: 1 - 2
  • Жилая площадь: 31 м2 - 153 м2
  • Доход: гарантированный доход 7% на 5 лет

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.


Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Бассейны с зонами отдыха
  • Детская площадка
  • Зоны для релаксации
  • Рестораны
  • Фитнес-центр
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
