Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.

Апартаменты в пешей доступности до великолепного пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета - Карон и Чалонг.

На крыше комплекса располагаются бары и бассейны с панорамным видом. Тренажерный зал, игровая зона для детей и детский клуб.

Некоторые квартиры оборудованы собственным бассейном.

Современный дизайн, стильный интерьер, качественные материалы. Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты удобны как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир.

Детали объекта:

До моря: 300 м

Спальни: студии, 1, 2

Ванные: 1 - 2

Жилая площадь: 31 м2 - 153 м2

Доход: гарантированный доход 7% на 5 лет

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.



Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.



Инфраструктура: