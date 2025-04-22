Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в нескольких минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Manik Meadows - новый комплекс вилл премиум-класса в районе Чернгталай у залива Банг Тао на западе Пхукета, рядом со всей инфраструктурой и пляжами.

Особенности

планировка, ориентированная на семью, с передним и задним двором

виды на горы из каждой виллы

расположение в конце спокойной тупиковой улицы

сауна

йога

клуб верховой езды

Кондиционеры

Стенной шкаф

Кухня

Школа HeadStart - 3 км

Blue Tree Phuket - 3,3 км

Пляж Банг Тао - 4,5 км

Boat Avenue - 5,1 км

Британская международная школа - 5,5 км

Торговый центр Robinsons - 4,7 км

Центр Пхукета - 10 км

Пляж Сурин - 10,3 км

Пляж Патонг - 13,6 км

Пляж Ката - 14,2 км

Пляж Камала - 16,8 км

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости