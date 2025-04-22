Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в нескольких минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

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Предлагаются квартиры с балконом.
Резиденция построена в форме большого круизного лайнера и располагает зонами йоги и пилатеса, спа-центром, большим бассейном с баром на крыше, медицинским центром, парковкой, зеленой зоной, детским клубом, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты побл…
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Кому подходит:
Patong Bay Sea View Residence идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и инвестиционной выгоды в оживленном Патонге. Этот проект создан для взыскательных покупателей и инвесторов, желающих наслаждаться первоклассным комфорто…
Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, предст…