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Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в нескольких минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,01 млн
14.04.2025
$999,873
13.04.2025
$1,00 млн
12.04.2025
$1,00 млн
11.04.2025
$1,03 млн
10.04.2025
$1,03 млн
09.04.2025
$1,04 млн
08.04.2025
$1,04 млн
06.04.2025
$1,04 млн
05.04.2025
$1,03 млн
04.04.2025
$1,04 млн
03.04.2025
$1,05 млн
02.04.2025
$1,05 млн
01.04.2025
$1,05 млн
30.03.2025
$1,04 млн
29.03.2025
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28.03.2025
$1,06 млн
27.03.2025
$1,05 млн
26.03.2025
$1,05 млн
25.03.2025
$1,05 млн
24.03.2025
$1,04 млн
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14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20967
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387088
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Manik Meadows - новый комплекс вилл премиум-класса в районе Чернгталай у залива Банг Тао на западе Пхукета, рядом со всей инфраструктурой и пляжами.

Особенности

  • планировка, ориентированная на семью, с передним и задним двором
  • виды на горы из каждой виллы
  • расположение в конце спокойной тупиковой улицы
  • сауна
  • йога
  • клуб верховой езды
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенной шкаф
  • Кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Школа HeadStart - 3 км
  • Blue Tree Phuket - 3,3 км
  • Пляж Банг Тао - 4,5 км
  • Boat Avenue - 5,1 км
  • Британская международная школа - 5,5 км
  • Торговый центр Robinsons - 4,7 км
  • Центр Пхукета - 10 км
  • Пляж Сурин - 10,3 км
  • Пляж Патонг - 13,6 км
  • Пляж Ката - 14,2 км
  • Пляж Камала - 16,8 км

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в нескольких минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,01 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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