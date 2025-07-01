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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,45 млн
10.07.2025
$1,45 млн
09.07.2025
$1,45 млн
08.07.2025
$1,46 млн
06.07.2025
$1,46 млн
05.07.2025
$1,45 млн
04.07.2025
$1,45 млн
03.07.2025
$1,45 млн
02.07.2025
$1,45 млн
01.07.2025
$1,45 млн
29.06.2025
$1,46 млн
28.06.2025
$1,46 млн
27.06.2025
$1,46 млн
26.06.2025
$1,46 млн
25.06.2025
$1,46 млн
24.06.2025
$1,46 млн
23.06.2025
$1,47 млн
22.06.2025
$1,47 млн
21.06.2025
$1,47 млн
20.06.2025
$1,48 млн
19.06.2025
$1,48 млн
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10
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23235
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415598
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Эти потрясающие новые кондоминиумы и пентхаусы с собственными частными бассейнами на крыше расположены в двух смежных блоках, разделенных живописным каналом и соединенных пешеходными мостами. Каждое здание имеет пять этажей. В проекте представлено 237 апартаментов: с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы. Светлые, современные интерьеры в нежной цветовой палитре с акцентами бирюзового цвета отражают мерцающее озеро и лазурное море.

Каждый блок имеет собственную террасу, обогащающую архитектуру и плавно сливающуюся с природным окружением. Террасы и окрестности были спроектированы в волнообразных формах, которые имитируют форму каньона, создавая ощущение жизни в таинственном затерянном мире в джунглях — и при этом всего в нескольких минутах от пляжа.

Жильцы могут наслаждаться большим бассейном свободной формы с центральным баром у бассейна, который петляет вокруг кондоминиумов и к которому можно попасть прямо из них.

Преимущества
  • Надежный застройщик - ведущий девелопер в Азии, известный своими высококачественными и экологичными проектами. Компания активно работает на Пхукете с 1980-х годов.
  • Пляж Банг Тао в пешей доступности
  • Исключительное расположение в престижном районе с развитой инфраструктурой
Инфраструктура
  • Пляж Банг Тао — 250 м
  • Boat Avenue, популярный торгово-ресторанный квартал — 1,3 км
  • Porto de Phuket, торговый центр под открытым небом — 1,8 км
  • Laguna Golf — 1,8 км
  • Аквапарк Blue Tree — 7 минут езды
  • Международная школа Headstart (кампус Чернгталай) — 10 минут
  • Международная школа UWC — 20 минут
  • Британская международная школа — 20 минут
  • Международный аэропорт Пхукета — 30 минут
Расположение и объекты поблизости

Эти изысканные новые резиденции находятся за первым отелем Laguna Phuket, всего в нескольких шагах от популярного пляжа Банг Тао и его идиллических закатов. Таким образом, они занимают одно из самых желанных мест не только во всемирно известном Laguna Phuket, но и на всем острове.

Бирюзовые воды и нетронутые белые пески одного из лучших пляжей мира находятся всего в нескольких шагах, а до международного аэропорта Пхукета можно доехать всего за 30 минут. Расположенный в отмеченном многочисленными наградами Laguna Phuket, вы будете окружены некоторыми из лучших ресторанов и спа-салонов острова, а также Laguna Golf Phuket, который был назван «Лучшим полем для гольфа в Таиланде».

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,45 млн
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