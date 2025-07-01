Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Эти потрясающие новые кондоминиумы и пентхаусы с собственными частными бассейнами на крыше расположены в двух смежных блоках, разделенных живописным каналом и соединенных пешеходными мостами. Каждое здание имеет пять этажей. В проекте представлено 237 апартаментов: с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы. Светлые, современные интерьеры в нежной цветовой палитре с акцентами бирюзового цвета отражают мерцающее озеро и лазурное море.

Каждый блок имеет собственную террасу, обогащающую архитектуру и плавно сливающуюся с природным окружением. Террасы и окрестности были спроектированы в волнообразных формах, которые имитируют форму каньона, создавая ощущение жизни в таинственном затерянном мире в джунглях — и при этом всего в нескольких минутах от пляжа.

Жильцы могут наслаждаться большим бассейном свободной формы с центральным баром у бассейна, который петляет вокруг кондоминиумов и к которому можно попасть прямо из них.

Надежный застройщик - ведущий девелопер в Азии, известный своими высококачественными и экологичными проектами. Компания активно работает на Пхукете с 1980-х годов.

Пляж Банг Тао в пешей доступности

Исключительное расположение в престижном районе с развитой инфраструктурой

Пляж Банг Тао — 250 м

Boat Avenue, популярный торгово-ресторанный квартал — 1,3 км

Porto de Phuket, торговый центр под открытым небом — 1,8 км

Laguna Golf — 1,8 км

Аквапарк Blue Tree — 7 минут езды

Международная школа Headstart (кампус Чернгталай) — 10 минут

Международная школа UWC — 20 минут

Британская международная школа — 20 минут

Международный аэропорт Пхукета — 30 минут

ПреимуществаИнфраструктураРасположение и объекты поблизости

Эти изысканные новые резиденции находятся за первым отелем Laguna Phuket, всего в нескольких шагах от популярного пляжа Банг Тао и его идиллических закатов. Таким образом, они занимают одно из самых желанных мест не только во всемирно известном Laguna Phuket, но и на всем острове.

Бирюзовые воды и нетронутые белые пески одного из лучших пляжей мира находятся всего в нескольких шагах, а до международного аэропорта Пхукета можно доехать всего за 30 минут. Расположенный в отмеченном многочисленными наградами Laguna Phuket, вы будете окружены некоторыми из лучших ресторанов и спа-салонов острова, а также Laguna Golf Phuket, который был назван «Лучшим полем для гольфа в Таиланде».