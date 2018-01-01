Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха.
Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream.
Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Каждая квартира оборудована кухней европейского стандарта и кондиционерами. Ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. Потолочное точечное освещение обеспечивает необходимое количество света.
На территории комплекса:
Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной
Подземная парковка
Бассейн на первом этаже
Охрана 24/7
2 лифта
Прачечная
Инфраструктура района:
Золотой Будда
Резиденция принцессы
Улица баров и развлечений Walking Street
Рынки
Смотровая площадка
Уютный сад с китайскими статуями
Торговый комплекс Central Festival
Массажные салоны
Пляжи
Аквапарк Паттайя парк
Рестораны
Спа и многое другое
Гольф клуб
Пирс Бали Хай
Магазины
Форма собственности: Freehold
Уникальная концепция проектаделает проект точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.
В комплексе 22 виллы премиального класса c 4-6 спальнями.
Программа Rental Pool для вилл – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.
Есть рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 200 000 THB.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология.
Расположение и объекты поблизости
Раваи - самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи.
До пляжа Раваи 30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.
До пирса Чалонг - 5 км.
До Международного аэропорта - 40 км.
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Отличная квартира в жилом комплексе Surin Sabai, расположенном в Чонг Тале, Пхукет.
Апартаменты полностью оснащены мебелью, которая идеально распределяет зоны, такие как кухня и гостиная.
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Доход от аренды - от 6%.
Удобства: бассейн, тренажерный зал, маршрутный автобус и система безопасности в течение 24 часов.
Апартаменты находится в уединенном месте, недалеко от самого популярного пляжа острова Пхукет, Surin Beach , который известен своей красотой и находится в 650 метрах.
Расположение очень доступное для лодочной авеню Чонг Тале , пляжа Камала и пляжа Патонг в пределах 5 километров.
Комплекс имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию.
Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения.
Владение квартирой - иностранная квота.
Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности.
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