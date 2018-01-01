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Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€1,11 млн
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10
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с террасами, бассейнами и беседками. Некоторые дома имеют зоны барбекю.

Площадью земельных участков - от 674 м2 до 1 168 м2.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенной шкаф
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лаян - 10 минут
  • Пляж Банг Тао - 13 минут
  • Пляж Сурин - 20 минут
  • Порт - 10 минут
  • Поле для гольфа - 15 минут
  • Аквапарк - 15 минут
  • Больница - 13 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 13 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
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