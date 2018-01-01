Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €240,636

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Отличная квартира в жилом комплексе Surin Sabai, расположенном в Чонг Тале, Пхукет. Апартаменты полностью оснащены мебелью, которая идеально распределяет зоны, такие как кухня и гостиная. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Доход от аренды - от 6%. Удобства: бассейн, тренажерный зал, маршрутный автобус и система безопасности в течение 24 часов. Апартаменты находится в уединенном месте, недалеко от самого популярного пляжа острова Пхукет, Surin Beach , который известен своей красотой и находится в 650 метрах. Расположение очень доступное для лодочной авеню Чонг Тале , пляжа Камала и пляжа Патонг в пределах 5 километров. Комплекс имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Владение квартирой - иностранная квота. Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!