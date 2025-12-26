  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Си Сунтон
  4. Жилой комплекс THE MOMENTUM

Жилой комплекс THE MOMENTUM

Си Сунтон, Таиланд
от
$199,859
27.01.2026
$200,642
27.03.2025
$150,852
;
26
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 22445
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в апартаменты в одном из самых перспективных курортов Таиланда с гарантированной доходностью!
Доступна рассрочка!
Гарантированный доход 5%!
Рост цены в год: разница в цене после сдачи может достигать 20–30%.
The Momentum - это высокая концентрация эстетики и инновационных технологий в окружении тропических лесов и заповедных зон с доступом к 3 превосходным пляжам.
Удобства: бассейн, детская игровая зона и клуб, спортивная площадка, тренажерный зал, оздоровительный центр, кафе и рестораны. спа-салон, аптека, отделение банка, круглосуточное видеонаблюдение.
Расположение:
- в пределах 10 минут езды располагаются несколько популярных пляжей, среди которых такие посещаемые благоустроенные побережья, как Патонг, Камала и Сурин;
- до главного торгового центра города 35 минут на автомобиле;
- до аквапарка Blue Tree 20 минут пути;
- 15 минут занимает трансфер до международного аэропорта.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

26.12.2025
Как выбрать агентство недвижимости: подробное руководство, чтобы не ошибиться и купить спокойно
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE
Пхукет, Таиланд
от
$178,615
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$1,27 млн
Жилой комплекс The Title Cielo
Равай, Таиланд
от
$106,138
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$236,704
Жилой комплекс Maviston Mai Khao
Тхаланг, Таиланд
от
$275,458
Вы просматриваете
Жилой комплекс THE MOMENTUM
Си Сунтон, Таиланд
от
$199,859
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,25 млн
Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общес…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Пхукет, Таиланд
от
$921,410
Ощутите непревзойденную гармонию современной архитектуры в стиле минимализм в сочетании с панорамными окнами, обеспечивающими максимальную освещенность и простор. Каждая двухэтажная вилла является образцом великолепного качества и внимания к деталям, предлагающим образ жизни, о котором вы вс…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$167,033
Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, озера и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, бар…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
19.01.2026
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
06.01.2026
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
11.12.2025
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Показать все публикации