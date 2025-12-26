Жилой комплекс THE MOMENTUM

Уникальная возможность инвестировать в апартаменты в одном из самых перспективных курортов Таиланда с гарантированной доходностью!

Доступна рассрочка!

Гарантированный доход 5%!

Рост цены в год: разница в цене после сдачи может достигать 20–30%.

The Momentum - это высокая концентрация эстетики и инновационных технологий в окружении тропических лесов и заповедных зон с доступом к 3 превосходным пляжам.

Удобства: бассейн, детская игровая зона и клуб, спортивная площадка, тренажерный зал, оздоровительный центр, кафе и рестораны. спа-салон, аптека, отделение банка, круглосуточное видеонаблюдение.

Расположение:

- в пределах 10 минут езды располагаются несколько популярных пляжей, среди которых такие посещаемые благоустроенные побережья, как Патонг, Камала и Сурин;

- до главного торгового центра города 35 минут на автомобиле;

- до аквапарка Blue Tree 20 минут пути;

- 15 минут занимает трансфер до международного аэропорта.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.