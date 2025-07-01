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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с видом на море, рестораном и бассейнами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
$2,39 млн
;
6
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27057
ID новостройки на Realting
In CRM: 2468925
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

О комплексе

Проект состоит из 20 вилл с бассейном, террасами и парковкой.

Особенности:

  • вид на море
  • кафе
  • ресторан
  • фитнес-центр
  • ручей
  • круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Кухня
  • Гардероб
  • Лифт
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1 км от пляжа Лаян.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с видом на море, рестораном и бассейнами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$2,39 млн
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