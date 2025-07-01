Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с видом на море, рестораном и бассейнами, Пхукет, Таиланд

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Предлагаются виллы с бассейнами.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Встроенная мебель и кухня
Преимущества
Гарантированный доход: 5% на первые 3 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость на…
Предлагаются различные виллы с бассейнами. Виллы построены в современном элитном стиле и в тропическом балийском стиле.
Площадь земельных участков - от 411 м2 до 1 373 м2.
Резиденция располагает парком, кафе и рестораном, общим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, детской площадко…
Спрыгните прямо с самолета и прилетите в свой райский уголок.Ayana Heights Seaview Residence недалеко от пляжа Лаян, Таланг, ПхукетAyana Heights Seaview Residence, шедевр роскошной жизни, расположенный вдоль захватывающих берегов пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд. Разработанный уважаемой T.H Group…