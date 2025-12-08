  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Кео
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ко Кео, Таиланд

дома
9
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$156,228
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$236,704
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$3,65 млн
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Показать все Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 261–360 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное жилье в окружении природы для комфортной жизни или выгодного вложения средств. Прекрасно подходит для семей с детьми благодаря близости к международной школе и развит…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Ко Кео, Таиланд
от
$1,55 млн
Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова. Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти