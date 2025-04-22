Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс предоставит высокий уровень сервиса и максимум комфорта: 6 бассейнов, парковка на 140 мест, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, Спа-центр и фитнес, 3 пляжных клуба, ресепшен, лобби, коворкинг, детская комната, настольные игры и приставки, домашний кинотеатр, комната для музыки, бокс, йога, салон красоты, библиотека, барбекю.

Преимущества

Доступна рассрочка в несколько этапов.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Банг Тао один из самых больших и менее населенных пляжей Пхукета. Полностью развитая инфраструктура европейского уровня позволяет комфортно себя чувствовать как туристам, так и экспатам. В непосредственной близости располагаются кафе, рестораны, европейские супермаркеты, винные бутики, рестораны из гида Мишлен, пляжные клубы, аквапарк Блю Три, международная школа Хэдстарт и детские сады, гольф поля и теннисные корты, конюшня. Район Лагуны один из самых комфортных для проживания микрорайонов Пхукета, в 700 метрах от которого и будет располагаться новый проект. Шаговая доступность до пляжа Банг Тао, Порто де Пхукет и улицы Боат Авеню — места, где соседствуют прилавки с дешёвыми фруктами, брендовые рестораны, уличные музыканты, сувенирные лавки и любопытные туристы с камерами.