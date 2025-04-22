  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$223,353
14.04.2025
$222,375
13.04.2025
$222,505
12.04.2025
$221,369
11.04.2025
$223,602
10.04.2025
$220,138
09.04.2025
$223,023
08.04.2025
$222,497
07.04.2025
$224,318
06.04.2025
$224,338
05.04.2025
$223,699
04.04.2025
$225,177
03.04.2025
$229,200
02.04.2025
$229,624
01.04.2025
$230,131
31.03.2025
$230,292
30.03.2025
$230,229
29.03.2025
$231,164
28.03.2025
$231,324
27.03.2025
$231,399
26.03.2025
$230,437
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20856
ID новостройки на Realting
In CRM: 2333735
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Жилой комплекс предоставит высокий уровень сервиса и максимум комфорта: 6 бассейнов, парковка на 140 мест, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, Спа-центр и фитнес, 3 пляжных клуба, ресепшен, лобби, коворкинг, детская комната, настольные игры и приставки, домашний кинотеатр, комната для музыки, бокс, йога, салон красоты, библиотека, барбекю.

Преимущества

Доступна рассрочка в несколько этапов.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Банг Тао один из самых больших и менее населенных пляжей Пхукета. Полностью развитая инфраструктура европейского уровня позволяет комфортно себя чувствовать как туристам, так и экспатам. В непосредственной близости располагаются кафе, рестораны, европейские супермаркеты, винные бутики, рестораны из гида Мишлен, пляжные клубы, аквапарк Блю Три, международная школа Хэдстарт и детские сады, гольф поля и теннисные корты, конюшня. Район Лагуны один из самых комфортных для проживания микрорайонов Пхукета, в 700 метрах от которого и будет располагаться новый проект. Шаговая доступность до пляжа Банг Тао, Порто де Пхукет и улицы Боат Авеню — места, где соседствуют прилавки с дешёвыми фруктами, брендовые рестораны, уличные музыканты, сувенирные лавки и любопытные туристы с камерами.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Choeng Thale, Таиланд
от
$75,495
Жилой комплекс Waterfront Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,15 млн
Жилой комплекс Oceana Surin
Пхукет, Таиланд
от
$285,964
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$143,495
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$223,353
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
ban ket ho, Таиланд
от
$84,653
Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова. Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,29 млн
51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2. Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, обще…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Ocean stone
Жилой комплекс Ocean stone
Choeng Thale, Таиланд
от
$162,216
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2017
Количество этажей 7
Площадь 45 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 900 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Высококлассный кондоминиум в Банг Тао, в 900 м от пляжа. Комплекс на 7 этажах включает 84 меблированные квартиры с 1 или 2 спальнями, площадью от 55 до 89 м². Интерьеры выполнены в спокойных натуральных тонах. На территории – два ба…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации