  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Pa Khlok
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Pa Khlok, Таиланд

дома
23
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Показать все Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Тхаланг, Таиланд
от
$662,822
Варианты отделки С отделкой
Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Показать все Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$80,473
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 25–123 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по 7 этажей. Доступны квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также с выходом к бассейну или террасой. Площади варьируются от 1,050 м² до 3,750 м². Архитектура интегрирует внутренние и наружные пространства. Ра…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.0 – 37.0
89,002 – 140,250
Квартира 2 комнаты
57.0 – 63.0
219,293 – 261,461
Квартира 3 комнаты
119.0 – 123.0
432,588 – 503,019
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$3,92 млн
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут Международный аэропорт Пхукета - 25 минут Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и т…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Теп Красатти, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Теп Красатти, Таиланд
от
$154,179
Варианты отделки С отделкой
Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, предст…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$881,939
Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание р…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.
Па Хлок, Таиланд
от
$71,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Стильный жилой комплекс в районе Таланг от тайского застройщика с 15-летним опытом строительства. Проект предлагает стильные и комфортабельные апартаменты с продуманной планировкой, расположенные в тихой и зелёной зоне. Для жителей предусмотрены бассейн, фитнес-зона и уютные общие простра…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Показать все Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$81,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 8
Площадь 31–67 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.4 – 37.4
89,730 – 112,478
Квартира 2 комнаты
66.5
201,329
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Показать все Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Са Кху, Таиланд
от
$86,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 26–112 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры по доступным ценам в комплексе с богатой инфраструктурой Новый проект от зарекомендовавшего себя застройщика. Состоит из шести семиэтажных зданий на которых расположены 814 квартир. На выбор предлагаются односпальные и двуспальные квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0
92,303
Квартира 2 комнаты
56.0
233,805
Квартира 3 комнаты
112.0
415,363
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Показать все Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир. Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вд…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$616,432
Расположенный в окружении пышной зелени и бесподобных видов на Андаманское море комплекс представляет собой тропический уголок умиротворения. Резиденция состоит из 28 вилл с бассейнами. В каждом доме от 1 до 5 спален. Виллы представляют собой шедевр , который приведет в восторг элитных инвес…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Показать все Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Са Кху, Таиланд
от
$94,384
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! В непосредственной близости от пляжа Най Янг! Апартаменты меблированы! Рассрочка! The Title Serenity - строящийся компл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти