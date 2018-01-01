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Просторные современные апартаменты рядом с пляжами, в окружениии живописной природы, Лаян, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€189,829
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О комплексе

Комфортный жилой комплекс в окружении тропических лесов и заповедных зон подойдёт как для личного проживания, так и для участия в арендной программе.

Философия проекта подразумевает использование экологичных материалов, оптимизацию пространства и сбережение природных ресурсов.

Арендная программа с разделением чистой прибыли 70 на 30 между собственником и управляющей компанией. Инвестор может жить и сдавать квартиру в аренду в любое врямя и на любой срок, без ограничений по сезонности. Чтобы присоединиться к программе, необходимо приобрести пакет мебели от застройщика.

Доступна беспроцентная рассрочка до окончания строительства.

Особенности квартир

В проекте стандартные и двухэтажные апартаменты и пентхаусы с 1–3 спальнями.

Квартиры на первом этаже отличаются уникальными особенностями: у каждой есть своя приватная терраса, где можно наслаждаться спокойствием природы, а также прямой выход к бассейну.

Расположение и объекты поблизости

Район пляжа Лаян является продолжением пляжа Банг Тао на северо-западе Пхукета и находится рядом с двумя другими пляжами: Банг Тао и Банана. Он окружён тропическими лесами и заповедными зонами.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
от
€189,829
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
€208,170
Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро. В двухэтажном комплексе всего 49 апартаментов. Вид из окон:70% апартаментов имеют вид на море, остальные — на зелёные холмы. Тип квартир: односпальные 56,4 кв м и двухспальные 88,5 кв м. УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим. Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса. План оплаты: 35% - первый взнос. 35% - во время строительства. 30% - после строительства. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: парковка на 20 мест; бассейн на крыше с видом на океан; несколько бассейнов на территории отеля;фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7. Расположение и объекты поблизости Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10-15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Бан Ката, Таиланд
от
€92,642
Год сдачи 2022
Площадь 30–33 м²
2 объекта 2
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота форм и характерные интерьеры создают глубокое ощущение простора и непревзойденного комфорта. Территория общего пользования и ботанические сады выразительно подчеркивают все прелести роскошной жизни, а дополнительная инфраструктура и жилые помещения вбирают в себя простоту и спокойствие в их чистом виде. Кроме всего прочего на территории кондоминиума доступны следующие услуги и объекты: Стойка регистрации, Мультифункциональная библиотека, Ботанический сад и тропические зоны отдыха, Вестибюль, Администрация, Терраса на крыше, Панорамный бассейн, Прачечная, Автобусное маршрутное обслуживание, Парковка, Круглосуточная охрана. В апартаментах: Проектировщики заложили в проект огромный потенциал увеличения доходов от аренды и роста капитала, максимизируя все преимущества роскошной жизни в современных условиях. Особую роль в оформлении резиденции играет фантастический коктейль цветов, среди которых особо выделяется классический бирюзовый оттенок, свойственный полудрагоценным камням. Характерными чертами апартаментов как с одной, так и с двумя спальнями являются идеально подобранное естественное освещение, простор и сочетание материалов наивысшего качества. Комбинация оригинальных местных материалов, лучших пород дерева и видов плитки озаряет внутреннее пространство магическим очарованием. Эстетическая концепция дизайна — это дань местным традициям и колониальному наследию, незримой, но прочной нитью связывающая прошлое и настоящее. Карта: Аэропорт: 1 час Патонг: 15 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 2 мин Рестораны: 5 мин Госпиталь: 30 мин Гольф-клуб: 30 мин Яхт-клуб: 40 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
Застройщик
Art House
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Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Пхукет, Таиланд
от
€100,686
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао. Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом. 6-этажный кондоминиум состоит из 213 жилых единиц и оснащен меблированной гостиной, полностью оборудованной кухней и ванными комнатами. Комплекс находится по адресу: 26/1 Khok Tanode, Soi 14, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Проект, расположенный в тени деревьев, включает в себя очень большой общий бассейн и шезлонги для отдыха. Поднявшись в удобном месте, жители могут легко добраться до многих достопримечательностей, таких как пляж Лаян , Боут-авеню Чернгталай , Пхукет-Фантазия. Международный аэропорт Пхукета всего в 20 мин езды от комплекса! Удобства: - СПА - Фитнес центр - Бассейн - Ресторан на территории - Сад - Лифт - Парковка - Видеонаблюдение 24/7 - Ресепшен Позвоните нам, и мы Вам предоставим подборку топовых объектов Таиланда и поможем воплотить Ваши мечты в реальность!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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