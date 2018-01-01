Просторные современные апартаменты рядом с пляжами, в окружениии живописной природы, Лаян, Пхукет, Таиланд

Комфортный жилой комплекс в окружении тропических лесов и заповедных зон подойдёт как для личного проживания, так и для участия в арендной программе.

Философия проекта подразумевает использование экологичных материалов, оптимизацию пространства и сбережение природных ресурсов.

Арендная программа с разделением чистой прибыли 70 на 30 между собственником и управляющей компанией. Инвестор может жить и сдавать квартиру в аренду в любое врямя и на любой срок, без ограничений по сезонности. Чтобы присоединиться к программе, необходимо приобрести пакет мебели от застройщика.

Доступна беспроцентная рассрочка до окончания строительства.

Особенности квартир

В проекте стандартные и двухэтажные апартаменты и пентхаусы с 1–3 спальнями.

Квартиры на первом этаже отличаются уникальными особенностями: у каждой есть своя приватная терраса, где можно наслаждаться спокойствием природы, а также прямой выход к бассейну.

Расположение и объекты поблизости

Район пляжа Лаян является продолжением пляжа Банг Тао на северо-западе Пхукета и находится рядом с двумя другими пляжами: Банг Тао и Банана. Он окружён тропическими лесами и заповедными зонами.