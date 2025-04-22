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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$81,578
14.04.2025
$81,074
13.04.2025
$81,122
12.04.2025
$80,707
11.04.2025
$81,521
10.04.2025
$80,258
09.04.2025
$81,310
08.04.2025
$81,118
07.04.2025
$81,782
06.04.2025
$81,789
05.04.2025
$81,557
04.04.2025
$82,095
03.04.2025
$83,562
02.04.2025
$83,716
01.04.2025
$83,901
31.03.2025
$83,960
30.03.2025
$83,938
29.03.2025
$84,278
28.03.2025
$84,337
27.03.2025
$84,364
26.03.2025
$84,013
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25265
ID новостройки на Realting
In CRM: 2431049
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом.

На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии сливаются с нетронутой тропической природой. Каждый день здесь наполнен инновациями.

Каждый апартамент украшен просторным балконом, с которого открывается захватывающий вид.

Особенности:

  • зеленые зоны
  • зоны для отдыха, йоги и медитации
  • сады
  • несколько разнообразных бассейнов
  • спортивные площадки
  • поле для мини-гольфа
  • кафе и рестораны
  • фитнес-клуб
  • спа-центр
  • магазины, аптека, прачечная
  • детский клуб
  • салон красоты
  • открытые рабочие зоны и коворкинг
  • крытая и открытая парковка
Преимущества

Мебель в подарок.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в респектабельной северо-западной части острова, вблизи пляжа Лаян. Рядом сосредоточены разнообразные точки притяжения: от национальных парков до международных объектов образования. Менее чем за 30 минут можно добраться сразу до нескольких природных достопримечательностей: водопады Банг Пэ и Тон Сай, а также знаменитый национальной парк Сиринат. Торговый центр Central Festival с магазинами, ресторанами и развлечениями для всей семьи находится в пешей доступности.

  • Международный детский сад - 4 км
  • Всемирно известный гольф-клуб - 4 км
  • Британская международная школа - 18 км
  • Торговый центр - 5 км
  • Пляж Лаян - 2 км
  • Пляжный клуб - 8 км
  • Международный аэропорт - 15 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$81,578
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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