Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом.

На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии сливаются с нетронутой тропической природой. Каждый день здесь наполнен инновациями.

Каждый апартамент украшен просторным балконом, с которого открывается захватывающий вид.

Особенности:

зеленые зоны

зоны для отдыха, йоги и медитации

сады

несколько разнообразных бассейнов

спортивные площадки

поле для мини-гольфа

кафе и рестораны

фитнес-клуб

спа-центр

магазины, аптека, прачечная

детский клуб

салон красоты

открытые рабочие зоны и коворкинг

крытая и открытая парковка

Преимущества

Мебель в подарок.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в респектабельной северо-западной части острова, вблизи пляжа Лаян. Рядом сосредоточены разнообразные точки притяжения: от национальных парков до международных объектов образования. Менее чем за 30 минут можно добраться сразу до нескольких природных достопримечательностей: водопады Банг Пэ и Тон Сай, а также знаменитый национальной парк Сиринат. Торговый центр Central Festival с магазинами, ресторанами и развлечениями для всей семьи находится в пешей доступности.