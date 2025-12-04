Choeng Thale, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Stella Estate Private Residences Bangtao идеально подходит для успешных и взыскательных людей, стремящихся к роскошному и комфортному проживанию в одном из лучших районов Пхукета. Это выбор для тех, кто ценит эксклюзивность, качество и в…