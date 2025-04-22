Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд

Новейший кондоминиум бизнес-класса, где роскошь сочетается с устойчивостью и экологичностью. Это не просто место для жизни, это ваш личный уголок гармонии и комфорта. Инфраструктура и удобства в комплексе:

Умный дом

Подземный паркинг

Большой бассейн с морской водой и баром

Лаунж зона с баром на крыше

Комьюнити-центр

Медицинский центр

Бизнес-поддержка и коворкинг

Премиум консьерж-сервис

Организация развлечений

Библиотека, кинотеатр, игровая комната

Детский клуб, йога-студия, спа-комплекс

Музыкальная студия, аюрведический центр

Спортивный комплекс

Пакет мебели будет предложен за дополнительную стоимость 5–10 % от цены квартиры.

Права собственности:

В стоимость включен лизхолд на 90 лет

Возможность переоформления во фрихолд за дополнительные 10% к стоимости

Сроки:

Начало строительства: апрель 2024

Вручение ключей: ноябрь 2025

Преимущества

Гибкие условия покупки: много вариантов рассрочки, скидки для ранних покупателей, программы лояльности.

Расположение и объекты поблизости

Всего в 400 метрах от парковой зоны озера Найхарн с открытыми детскими площадками и спортзалом под открытым небом. В 700 метрах от живописного пляжа Найхарн. Вокруг - заповедные территории, сохраняющие природную красоту региона. Рестораны, спа, массажные салоны, маркеты - 7 минут езды. Школа, садик, детский парк - 10 минут езды.