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  4. Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$130,373
14.04.2025
$129,567
13.04.2025
$129,644
12.04.2025
$130,127
11.04.2025
$133,068
10.04.2025
$133,611
09.04.2025
$134,281
08.04.2025
$134,198
06.04.2025
$134,277
05.04.2025
$133,054
04.04.2025
$134,831
03.04.2025
$136,326
02.04.2025
$136,040
01.04.2025
$135,732
30.03.2025
$135,316
29.03.2025
$136,327
28.03.2025
$136,824
27.03.2025
$136,345
26.03.2025
$136,259
25.03.2025
$135,793
24.03.2025
$135,329
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21558
ID новостройки на Realting
In CRM: 2337714
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Новейший кондоминиум бизнес-класса, где роскошь сочетается с устойчивостью и экологичностью. Это не просто место для жизни, это ваш личный уголок гармонии и комфорта. Инфраструктура и удобства в комплексе:

  • Умный дом
  • Подземный паркинг
  • Большой бассейн с морской водой и баром
  • Лаунж зона с баром на крыше
  • Комьюнити-центр
  • Медицинский центр
  • Бизнес-поддержка и коворкинг
  • Премиум консьерж-сервис
  • Организация развлечений
  • Библиотека, кинотеатр, игровая комната
  • Детский клуб, йога-студия, спа-комплекс
  • Музыкальная студия, аюрведический центр
  • Спортивный комплекс

Пакет мебели будет предложен за дополнительную стоимость 5–10 % от цены квартиры.

Права собственности:

  • В стоимость включен лизхолд на 90 лет
  • Возможность переоформления во фрихолд за дополнительные 10% к стоимости

Сроки:

  • Начало строительства: апрель 2024
  • Вручение ключей: ноябрь 2025
Преимущества

Гибкие условия покупки: много вариантов рассрочки, скидки для ранних покупателей, программы лояльности.

Расположение и объекты поблизости

Всего в 400 метрах от парковой зоны озера Найхарн с открытыми детскими площадками и спортзалом под открытым небом. В 700 метрах от живописного пляжа Найхарн. Вокруг - заповедные территории, сохраняющие природную красоту региона. Рестораны, спа, массажные салоны, маркеты - 7 минут езды. Школа, садик, детский парк - 10 минут езды.

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$130,373
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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