Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд

Новейший кондоминиум бизнес-класса, где роскошь сочетается с устойчивостью и экологичностью. Это не просто место для жизни, это ваш личный уголок гармонии и комфорта. Инфраструктура и удобства в комплексе:
Пакет мебели будет предложен за дополнительную стоимость 5–10 % от цены квартиры.
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Гибкие условия покупки: много вариантов рассрочки, скидки для ранних покупателей, программы лояльности.Расположение и объекты поблизости
Всего в 400 метрах от парковой зоны озера Найхарн с открытыми детскими площадками и спортзалом под открытым небом. В 700 метрах от живописного пляжа Найхарн. Вокруг - заповедные территории, сохраняющие природную красоту региона. Рестораны, спа, массажные салоны, маркеты - 7 минут езды. Школа, садик, детский парк - 10 минут езды.