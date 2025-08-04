  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.

Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.

Равай, Таиланд
от
$116,000
BTC
1.3797969
ETH
72.3210551
USDT
114 687.4026764
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 28081
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс апартаментов из 218 апартаментов на пляже Най Харн под управлением отельного бренда, рядом с комплексом находится красивейшее озеро для прогулок и вечерних пробежек.

В 3 минутах езды находится пляж Раваи, который знаменит многочисленными ресторанами, предлагающими необычные блюда из морепродуктов. Еще одно преимущество этого района – мыс Промтеп, самое красивое место на Пхукете для встречи заката.

Условия аренды:

  • УК - Burasari Group (международная отельная 5-звёздочная сеть)
  • С 5 по 7 этажи резидентские квартиры — можно сдать в Рентал пул 60 на 40
  • С 1 по 4 этажи отдельное управление (жить можно 3 недели в году), гарантированный доход 7% на 3 года

Детали объекта:

  • До моря: 1.200 м
  • Спальни: студии, 1, 3
  • Ванные: 1 - 3
  • Жилая площадь: 27 м2 - 70 м2
  • Доход: гарантированный доход 7%

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года.
 

Инфраструктура:

  • 3 плавательных бассейна
  • Бассейн на крыше
  • Ресторан
  • Детский клуб
  • Детский бассейн
  • Открытая зона для игр
  • Тренажерный зал
  • СПА
  • Сауна
  • Открытая и закрытая парковка
  • Охрана 24/7

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

