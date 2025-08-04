Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.

Комплекс апартаментов из 218 апартаментов на пляже Най Харн под управлением отельного бренда, рядом с комплексом находится красивейшее озеро для прогулок и вечерних пробежек.

В 3 минутах езды находится пляж Раваи, который знаменит многочисленными ресторанами, предлагающими необычные блюда из морепродуктов. Еще одно преимущество этого района – мыс Промтеп, самое красивое место на Пхукете для встречи заката.

Условия аренды:

УК - Burasari Group (международная отельная 5-звёздочная сеть)

С 5 по 7 этажи резидентские квартиры — можно сдать в Рентал пул 60 на 40

С 1 по 4 этажи отдельное управление (жить можно 3 недели в году), гарантированный доход 7% на 3 года

Детали объекта:

До моря: 1.200 м

Спальни: студии, 1, 3

Ванные: 1 - 3

Жилая площадь: 27 м2 - 70 м2

Доход: гарантированный доход 7%

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года.



Инфраструктура: