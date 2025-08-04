Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.

Комплекс апартаментов из 218 апартаментов на пляже Най Харн под управлением отельного бренда, рядом с комплексом находится красивейшее озеро для прогулок и вечерних пробежек.
В 3 минутах езды находится пляж Раваи, который знаменит многочисленными ресторанами, предлагающими необычные блюда из морепродуктов. Еще одно преимущество этого района – мыс Промтеп, самое красивое место на Пхукете для встречи заката.
Условия аренды:
Детали объекта:
В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года.
Инфраструктура: