Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Специальное предложение до старта продаж: новый жилой комплекс премиум-класса в сердце одного из самых популярных районов острова— Банг Тао.

Первоклассный жилой комплекс состоит из клубного дома, 7 жилых корпусов, 2 паркингов. Пространства между зданиями занимает зелень и бассейны. К услугам жильцов будут доступны: лобби, библиотека, зоны отдыха, домашний кинотеатр, игровая комната, фитнес-зал, сауна с раздевалками, места для проведения бизнес встреч, зона барбекю с длинным столом, различные виды бассейнов, бар и кафе.

Типы юнитов:

1 спальня 32-62 м2

1 спальня плюс 56-64 м2

2 спальни 66-106 м2

2 спальни ультра 87-145 м2

3 спальни 122-132 м2

3 спальни ультра 165-190 м2

Преимущества

Это отличная возможность выгодно войти в сделку на ранних этапах строительства для инвесторов, желающих сдавать недвижимость в аренду и получать максимальный доход. К моменту сдачи проекта ожидается повышение цен на 30%.

График оплаты:

Депозит за бронирование - 100 000 бат

Контракт (30 дней после бронирования) - 25%

1-й платеж - 25%

2-й платеж - 25%

Передача права собственности - 25%

Скидка за раннее бронирование:

1 спальня - 300 000 бат

2 спальни - 500 000 бат

3 спальни - 1 000 000 бат

2 спальни ультра - 1 000 000 бат

3 спальни ультра - 1 000 000 бат

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — универсальный район на северо-западном побережье Пхукета, подходящий и для двухнедельного отпуска, и для постоянного проживания. Всё ориентировано на европейского потребителя и предлагает соответствующий уровень качества.

Шаговая доступность до пляжа Банг Тао, Порто де Пхукет и улицы Боат Авеню — места, где соседствуют прилавки с дешёвыми фруктами, брендовые рестораны, уличные музыканты, сувенирные лавки и любопытные туристы с камерами.