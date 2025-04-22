Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Специальное предложение до старта продаж: новый жилой комплекс премиум-класса в сердце одного из самых популярных районов острова— Банг Тао.
Первоклассный жилой комплекс состоит из клубного дома, 7 жилых корпусов, 2 паркингов. Пространства между зданиями занимает зелень и бассейны. К услугам жильцов будут доступны: лобби, библиотека, зоны отдыха, домашний кинотеатр, игровая комната, фитнес-зал, сауна с раздевалками, места для проведения бизнес встреч, зона барбекю с длинным столом, различные виды бассейнов, бар и кафе.
Типы юнитов:
Это отличная возможность выгодно войти в сделку на ранних этапах строительства для инвесторов, желающих сдавать недвижимость в аренду и получать максимальный доход. К моменту сдачи проекта ожидается повышение цен на 30%.
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Банг Тао — универсальный район на северо-западном побережье Пхукета, подходящий и для двухнедельного отпуска, и для постоянного проживания. Всё ориентировано на европейского потребителя и предлагает соответствующий уровень качества.
Шаговая доступность до пляжа Банг Тао, Порто де Пхукет и улицы Боат Авеню — места, где соседствуют прилавки с дешёвыми фруктами, брендовые рестораны, уличные музыканты, сувенирные лавки и любопытные туристы с камерами.