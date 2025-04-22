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Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$263,804
18.05.2025
$263,804
17.05.2025
$262,831
16.05.2025
$263,007
14.05.2025
$265,124
13.05.2025
$262,297
11.05.2025
$261,731
10.05.2025
$262,605
09.05.2025
$260,473
08.05.2025
$259,524
07.05.2025
$260,421
14.04.2025
$259,253
13.04.2025
$259,406
12.04.2025
$260,372
11.04.2025
$266,257
10.04.2025
$267,342
09.04.2025
$268,684
08.04.2025
$268,517
06.04.2025
$268,676
05.04.2025
$266,228
04.04.2025
$269,784
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Описание Описание
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ID: 14425
ID новостройки на Realting
In CRM: 2347563
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Специальное предложение до старта продаж: новый жилой комплекс премиум-класса в сердце одного из самых популярных районов острова— Банг Тао.

Первоклассный жилой комплекс состоит из клубного дома, 7 жилых корпусов, 2 паркингов. Пространства между зданиями занимает зелень и бассейны. К услугам жильцов будут доступны: лобби, библиотека, зоны отдыха, домашний кинотеатр, игровая комната, фитнес-зал, сауна с раздевалками, места для проведения бизнес встреч, зона барбекю с длинным столом, различные виды бассейнов, бар и кафе.

Типы юнитов:

  • 1 спальня 32-62 м2
  • 1 спальня плюс 56-64 м2
  • 2 спальни 66-106 м2
  • 2 спальни ультра 87-145 м2
  • 3 спальни 122-132 м2
  • 3 спальни ультра 165-190 м2
Преимущества

Это отличная возможность выгодно войти в сделку на ранних этапах строительства для инвесторов, желающих сдавать недвижимость в аренду и получать максимальный доход. К моменту сдачи проекта ожидается повышение цен на 30%.

График оплаты:

  • Депозит за бронирование - 100 000 бат
  • Контракт (30 дней после бронирования) - 25%
  • 1-й платеж - 25%
  • 2-й платеж - 25%
  • Передача права собственности - 25%

Скидка за раннее бронирование:

  • 1 спальня - 300 000 бат
  • 2 спальни - 500 000 бат
  • 3 спальни - 1 000 000 бат
  • 2 спальни ультра - 1 000 000 бат
  • 3 спальни ультра - 1 000 000 бат
Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — универсальный район на северо-западном побережье Пхукета, подходящий и для двухнедельного отпуска, и для постоянного проживания. Всё ориентировано на европейского потребителя и предлагает соответствующий уровень качества.

Шаговая доступность до пляжа Банг Тао, Порто де Пхукет и улицы Боат Авеню — места, где соседствуют прилавки с дешёвыми фруктами, брендовые рестораны, уличные музыканты, сувенирные лавки и любопытные туристы с камерами.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$263,804
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