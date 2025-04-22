Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и клубом, Лаян, Пхукет, Таиланд

Kiara Reserve - это элитная фирменная резиденция, состоящая из вилл и апартаментов с бассейнами, в районе Layan Bay. Layan Bay представляет собой курортный, жилой и развлекательный комплекс на северо-западном побережье Пхукета. Проект располагается на большом земельном участке на склоне холма с видом на океан.

Особенности

бассейн

фитнес-центр

клуб

парковка

ресепшн

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка - 30/70.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в двух шагах от пляжа Лаян и рядом с элитными резиденциями (Layan Residences by Anantara и Avadina Hills by Anantara) а 5-звездочным курортом Anantara Layan Phuket Resort. В районе вы также найдете мини-гавань, спа и оздоровительный комплекс, торговые центры.