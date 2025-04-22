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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и клубом, Лаян, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
$1,21 млн
14.04.2025
$1,21 млн
13.04.2025
$1,21 млн
12.04.2025
$1,21 млн
11.04.2025
$1,24 млн
10.04.2025
$1,25 млн
09.04.2025
$1,25 млн
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$1,25 млн
06.04.2025
$1,25 млн
05.04.2025
$1,24 млн
04.04.2025
$1,26 млн
03.04.2025
$1,27 млн
02.04.2025
$1,27 млн
01.04.2025
$1,27 млн
30.03.2025
$1,26 млн
29.03.2025
$1,27 млн
28.03.2025
$1,28 млн
27.03.2025
$1,27 млн
26.03.2025
$1,27 млн
25.03.2025
$1,27 млн
24.03.2025
$1,26 млн
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15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20783
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385499
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

О комплексе

Kiara Reserve - это элитная фирменная резиденция, состоящая из вилл и апартаментов с бассейнами, в районе Layan Bay. Layan Bay представляет собой курортный, жилой и развлекательный комплекс на северо-западном побережье Пхукета. Проект располагается на большом земельном участке на склоне холма с видом на океан.

Особенности

  • бассейн
  • фитнес-центр
  • клуб
  • парковка
  • ресепшн

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка - 30/70.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в двух шагах от пляжа Лаян и рядом с элитными резиденциями (Layan Residences by Anantara и Avadina Hills by Anantara) а 5-звездочным курортом Anantara Layan Phuket Resort. В районе вы также найдете мини-гавань, спа и оздоровительный комплекс, торговые центры.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и клубом, Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$1,21 млн
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