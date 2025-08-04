  1. Realting.com
  3. Жилой комплекс Стильный жилой комплекс Arise Vibe в районе Таланг.

Тхаланг, Таиланд
от
$71,000
BTC
0.8445309
ETH
44.2654734
USDT
70 196.5999140
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
ID: 27951
ID новостройки на Realting
In CRM: 001149
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Стильный жилой комплекс в районе Таланг от тайского застройщика с 15-летним опытом строительства.

Проект предлагает стильные и комфортабельные апартаменты с продуманной планировкой, расположенные в тихой и зелёной зоне. Для жителей предусмотрены бассейн, фитнес-зона и уютные общие пространства, создающие удобную и приятную атмосферу для жизни.

Первая фаза включает 3 здания и клубный дом с общим количеством 411 апартаментов - студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 26 м2 до 78 м2.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

  • Шаттл до пляжа Банг Тао (8,8 км)
  • Бассейны 60 метров
  • Тренажёрные залы
  • Коворкинг
  • Детская комната
  • Сауна
  • Джакузи
  • Йога-студия
  • Парковка
  • Зарядные станции
  • Торговый центр для резидентов
  • Беговая дорожка
  • Сад и зона релакса

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
