  2. Таиланд
  3. Патонг
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Патонге, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$132,537
Современный жилой комплекс состоит из 3 блоков посреди которых находится бассейн и зелёная зона. Кроме того в комплексе есть фитнес зал, зона для ко-воркинга, лобби, прачечная, сад на крыше, парковка. Все квартиры имеют балконы и полностью меблированы. Тип собственности - freehold.
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$184,713
Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д.
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$702,776
Комплекс включает 19 эксклюзивных апартаментов с видом на море. бассейн сад круглосуточная охрана консьерж-сервис вид на море
TRANIO
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$407,049
Уникальная программа инвестиционного займа до 40% от стоимости жилья. Это проект, который ставит во главу угла окружающую среду и высокое качество жизни.
TRANIO
Жилой комплекс Bluepoint Luxury Condominiums
Патонг, Таиланд
от
$571,599
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 151–444 м²
8 объектов недвижимости 8
Старт продаж роскошного проекта на Банг Тао по уникальной цене Кондоминиум расположен на западном побережье Пхукета, среди холмов залива Патонг, в уединенном и экзотическом месте. Независимо от того, хотите ли вы приятно прогуляться по пляжу, посетить красивые местные рестораны или отправ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
151.3 – 273.2
617,427
Квартира 3 комнаты
220.9 – 227.2
41,14 млн
Квартира 5 комнат
443.8
2,02 млн
Phuket Property Association
Жилой комплекс The Forest Patong
Патонг, Таиланд
от
$272,109
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 53–110 м²
4 объекта недвижимости 4
Резиденция лесного патонг: откройте для себя идеальную смесь роскошной жизни и прибыльных вложений в Phuket Ищете роскошную квартиру в Пхукете, которая плавно сочетает в себе современные комфорты с естественным спокойствием? Смотрите не дальше, чем резиденция Forest Patong, ведущий проект …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.2 – 60.0
328,008 – 418,050
Квартира 2 комнаты
109.8
717,116
Phuket Property Association
Жилой комплекс Viva Patong
Патонг, Таиланд
от
$93,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 7
Площадь 26–128 м²
13 объектов недвижимости 13
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в общей сложности 246 юнитов. Доступны различные типы юнитов с площадями от 37.3 до 106 кв.м.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0 – 46.0
104,378 – 161,949
Квартира 2 комнаты
62.0 – 128.0
107,289 – 565,430
Tumanov Group
Жилой комплекс The Forest Patong Residence
Патонг, Таиланд
от
$251,991
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 45–110 м²
15 объектов недвижимости 15
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс предлагает 1- и 2-спальные апартаменты от 44.77 м² до 109.11 м².
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 64.7
281,992 – 414,972
Квартира 2 комнаты
109.8
677,395 – 694,763
Tumanov Group
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Патонг, Таиланд
от
$231,764
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
2 объекта недвижимости 2
Роскошные кондоминиумы с видом на море на Патонге Добро пожаловать в Баан Суан Камнан, престижный район класса люкс, расположенный на склонах холмов пляжа Патонг на Пхукете.
Phuket Property Association
Жилой комплекс Bluepoint Seaview Condo Phuket
Патонг, Таиланд
от
$525,895
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 3
Площадь 130–453 м²
20 объектов недвижимости 20
До моря 1700 м, Готов к заездуО комплексе:Роскошные апартаменты на южном склоне Патонга с захватывающим видом на залив и Андаманское море.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.2 – 277.0
562,727 – 1,34 млн
Квартира 3 комнаты
139.0 – 220.9
603,774 – 1,12 млн
Квартира 5 комнат
453.2
1,93 млн
Tumanov Group
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Патонг, Таиланд
от
$203,134
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах и разработанный компанией Phuket Holiday Services International (PHSI) Property.
DDA Real Estate
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview Resort
Патонг, Таиланд
от
$188,309
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 55–142 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто желает наслаждаться роскошной жизнью с видом на море, ценит комфорт и экологический подход. Отлично подходит для семей, пар и инвесторов. О локации: Расположенный в живописном районе Кату, непосредственно …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
210,728
Квартира 2 комнаты
96.0 – 125.0
367,816 – 498,084
Квартира 3 комнаты
142.0
587,586
Tumanov Group
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Патонг, Таиланд
от
$132,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартирами площадью 45,5 квадратных метров. Квартиры с просторным дизайном и современным интерьером полностью меблированы, из них открывается великолепный вид на залив Патонг! В каждой квартире с одной…
DDA Real Estate
Жилой комплекс OCEANA
Патонг, Таиланд
от
$109,060
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Инвестиция в апартаменты Oceana Resort Kamala Phuket - это уникальная возможность получить доход от аренды и рост цены в год. Доходность от 7 %! Есть рассрочка! Апартаменты меблированы! Oceana Resort Kamala Phuket — это апартаменты, расположенные примерно в 700 м от такой достопримечат…
DDA Real Estate
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Патонг, Таиланд
от
$81,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 46 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и инвестиционной выгоды в оживленном Патонге. Этот проект создан для взыскательных покупателей и инвесторов, желающих наслаждаться первоклассным комфорто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.5
91,648 – 211,494
Tumanov Group
