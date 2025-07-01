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Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$118,341
10.07.2025
$118,341
09.07.2025
$118,297
08.07.2025
$118,898
06.07.2025
$118,893
05.07.2025
$118,432
04.07.2025
$118,405
03.07.2025
$117,980
02.07.2025
$118,278
01.07.2025
$118,581
29.06.2025
$118,984
28.06.2025
$118,898
27.06.2025
$119,291
26.06.2025
$119,401
25.06.2025
$119,125
24.06.2025
$119,432
23.06.2025
$119,762
22.06.2025
$119,970
21.06.2025
$119,848
20.06.2025
$120,468
19.06.2025
$120,635
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23233
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415601
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

О комплексе

Комплекс включает 3 изящных семиэтажных здания, где каждый найдет свой собственный уголок для отдыха и вдохновения. В комплексе вас ждет гармония утонченного стиля, безупречного комфорта и исключительных удобств.

На территории комплекса расположено несколько бассейнов, рестораны с разнообразными гастрономическими предложениями, детский клуб для самых маленьких, современный фитнес-центр и комфортный коворкинг для продуктивной работы. Особое внимание заслуживает уникальная зона отдыха на крыше — исключительное пространство с баром, летним кинотеатром и индивидуальными беседками с джакузи.

Окружающая территория комплекса украшена зеленью, декоративными тропическими кустарниками и пальмами.

Особенности квартир
  • Мягкая мебель выполнена из высококачественных материалов
  • Износостойкий керамогранит
  • Вся корпусная мебель изготовлена по индивидуальному заказу с фурнитурой Blum
  • Окраска потолков и стен
  • Современные системы кондиционирования воздуха (HVAC)
  • Остекление с атермальным покрытием
  • Двойные стены с низким коэффициентом теплопередачи
  • Современные стандарты шумоизоляции
  • Система видеонаблюдения 24/7
  • Контроль доступа с помощью ключ-карт
  • Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, спринклерное пожаротушение
  • Система противотермитной защиты и дератизации
  • Круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости
  • Кафе и ресторан - 1-2 минуты
  • Парк Rawai - 4 минуты
  • Супермаркет - 5 минут
  • Школа и детский сад - 6 минут
  • Пляж Yanui - 7 минут
  • Мыс Prom Thep - 10 минут
  • Пляж Kata Beach - 15 минут
  • Госпиталь - 16 минут
  • The Big Buddha - 21 минута

Местонахождение на карте

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$118,341
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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