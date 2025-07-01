Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд

Комплекс включает 3 изящных семиэтажных здания, где каждый найдет свой собственный уголок для отдыха и вдохновения. В комплексе вас ждет гармония утонченного стиля, безупречного комфорта и исключительных удобств.
На территории комплекса расположено несколько бассейнов, рестораны с разнообразными гастрономическими предложениями, детский клуб для самых маленьких, современный фитнес-центр и комфортный коворкинг для продуктивной работы. Особое внимание заслуживает уникальная зона отдыха на крыше — исключительное пространство с баром, летним кинотеатром и индивидуальными беседками с джакузи.
Окружающая территория комплекса украшена зеленью, декоративными тропическими кустарниками и пальмами.Особенности квартир