Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд

Комплекс включает 3 изящных семиэтажных здания, где каждый найдет свой собственный уголок для отдыха и вдохновения. В комплексе вас ждет гармония утонченного стиля, безупречного комфорта и исключительных удобств.

На территории комплекса расположено несколько бассейнов, рестораны с разнообразными гастрономическими предложениями, детский клуб для самых маленьких, современный фитнес-центр и комфортный коворкинг для продуктивной работы. Особое внимание заслуживает уникальная зона отдыха на крыше — исключительное пространство с баром, летним кинотеатром и индивидуальными беседками с джакузи.

Окружающая территория комплекса украшена зеленью, декоративными тропическими кустарниками и пальмами.

Мягкая мебель выполнена из высококачественных материалов

Износостойкий керамогранит

Вся корпусная мебель изготовлена по индивидуальному заказу с фурнитурой Blum

Окраска потолков и стен

Современные системы кондиционирования воздуха (HVAC)

Остекление с атермальным покрытием

Двойные стены с низким коэффициентом теплопередачи

Современные стандарты шумоизоляции

Система видеонаблюдения 24/7

Контроль доступа с помощью ключ-карт

Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, спринклерное пожаротушение

Система противотермитной защиты и дератизации

Круглосуточная охрана

Кафе и ресторан - 1-2 минуты

Парк Rawai - 4 минуты

Супермаркет - 5 минут

Школа и детский сад - 6 минут

Пляж Yanui - 7 минут

Мыс Prom Thep - 10 минут

Пляж Kata Beach - 15 минут

Госпиталь - 16 минут

The Big Buddha - 21 минута

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости