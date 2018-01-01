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Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€182,011
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6
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О комплексе

Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, лагуну и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€182,011
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Сдача в: 2026
У этого проекта ДВА огромных плюса 1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторых проблем и упростить эксплуатацию недвижимости, в тропическом климате. В строительстве, они также уделяют особое внимание ремонтопригодности здания, после его завершения. Это уменьшает затраты на техническое обслуживание и ремонт вашей недвижимости, в дальнейшем. Все знают о репутации финнов в строительной сфере. Разница в инфраструктуре, например нет поля для гольфа, или бегущей волны в бассейнах...Стоит ли за это платить минимум в 2-3 раза больше - это большой вопрос. 2. Расположение комплекса. Кондоминиум расположен в самом престижном районе города- на королевском холме Пратамнак, не далеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно.Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и целая русская улица в 50 м от дома и всего в 400 м от дома имеется отличная транспортная развязка. ]В проекте всего 8 этажей и квартиры различных планировок: студии от 23 — 27.5 кв м,, квартиры с 1 спальней от 29,5 — 31 кв м, и с 2 спальнями от 34, — 36 кв м, Вся инфраструктура комплекса расположена на крыше, а именно: бассейн, шезлонги и зонтики, для принятия солнечных ванн и релаксации, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна, зеленая терраса, и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум включает в себя такие удобства, как: второй бассейн на первом этаже во дворе, подземная парковка,  круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.  РАССТОЯНИЕ ДО : до Walking Street - 3 км до аквапарка - 1,4км до Храма Большого Будды - 1,5 км до Cosy Beach - 2.2 км до Pratumnak Beach - 1 км до Yinyom  Beach - 1.2 км до Jomtien  Beach - 2,4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  21.65 м2 -  1,593,900 ฿   ~ 45.800$  Цены и метраж в этом промежутке, много планировок 27.5 м2 -  1,992,375 ฿   ~ 57.230$ 1 BEDROOM:  29.45 м2: от 2,142,000฿  ~ 61.500$ 31.40 м2 - до 2,354,625฿  ~ 67,650$ 2 BEDROOM: 34.20 м2: от 2,425,500฿  ~ 69.700$ до 2,572,500฿  ~ 73,900$ 36.25 м2 - от2,564,100฿  ~ 73.650$ до 2,797,200฿  ~ 80,350$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: ~5.500$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2.1% (4,2% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Установка интернета 1500 ฿ (единоразовая оплата) и в дальнейшем абонентская плата 550฿ в месяц Кап.ремонт: 650 ฿ x м² (единоразовая оплата) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 55 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€215,016
Агентство: TRANIO
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы. Особенности квартир Внутреннее пространство Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната. Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты. Дуплексы: фронтальная терраса , гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1-2 ванные комнаты, холл. Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка. Преимущества Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%. Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет. Варианты инвестиционных программ: Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 5% 12 ежемесячных платежей: 20% - сумма всех платежей минус резервационный платеж Последний платеж: 75% Программа Rental Pool Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Варианты программ рассрочки: Вариант A: 1-й платеж: 100% Вариант В: 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Ориентировочные сроки платежей: Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации) 2-й платеж: по завершении остекления здания А (Март 2023) 3-й платеж: по завершении фасадных работ здания А (Май 2023) 4-й платеж: по завершении благоустройства территории (Июль 2023) Расположение и объекты поблизости 700 метров до пляжа Банг Тао 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro 20 минут на машине до аэропорта.
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Агентство: DDA Real Estate
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. В шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости от Maestro Luxory находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен комплекс, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Неподалеку от комплекса доступно все для комфортной жизни! Удобства: - Допускается размещение домашних животных - Игровая комната - Фитнес-центр - Кафе-бар - Хранение велосипедов - Шкафчики для пакетов - Лифт - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Подземный паркинг - Лобби - Кинотеатр - Бассейн на крыше Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
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