Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс рядом с морем и полем для гольфа в Лагуна Пхукет, Таиланд

Откройте для себя идеальное сочетание исторического наследия и современной роскоши в экзотическом курорте, вдохновлённом богатой историей Лагуна Пхукет. Когда-то здесь располагались оловянные рудники Пхукета, а теперь эта земля давно превратилась в пышные зелёные ландшафты многофункционального курорта мирового класса. Однако её богатая история продолжает жить в продуманном дизайне этого эксклюзивного нового жилого комплекса.

Апартаменты, включающие планировки с одной, двумя и тремя спальнями, а также просторные пентхаусы с двумя и тремя спальнями, продуманно расположены в 5 соединенных между собой невысоких зданиях. Этот уникальный дизайн обеспечивает максимальный панорамный вид, позволяя из каждой квартиры любоваться захватывающими закатами и потрясающими видами на поле для гольфа и окружающий тропический пейзаж. Некоторые резиденции на первом этаже также располагают собственными бассейнами или пышными садами, что добавляет им еще больше роскоши и уединения.

Естественная палитра светлого дерева, бежевых тонов и текстуры камня усиливают связь с природой, создавая тёплую и уютную атмосферу. Пышный ландшафт воплощает тропическую красоту Пхукета: пальмы и кокосовые деревья, безмятежные сады и 4 общих бассейна свободной формы с террасами для загара, открытыми площадками для барбекю и стильными зонами отдыха. Всё это украшено традиционной тайской синей мозаикой, что создаёт для жильцов атмосферу изысканного отдыха.

Преимущества

Специальная команда обслуживания клиентов всегда готова помочь домовладельцам, а профессиональная команда всегда готова помочь с обслуживанием и арендой, обеспечивая первоклассное администрирование и надзор за домом круглый год.

Кроме того, специальная программа предлагает домовладельцам исключительные преимущества. Они включают год бесплатного управления недвижимостью и страхования, а также льготы, связанные с образом жизни, такие как год бесплатного посещения детского сада на территории комплекса. Вы также можете воспользоваться значительной скидкой на вступительные взносы в ведущие международные школы, а также на медицинское обслуживание.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс в престижном районе Лагуна Пхукет, отличается уникальным расположением, сочетающим в себе природу, спокойствие и комфорт. Комплекс идеально расположен, чтобы насладиться всеми прелестями Пхукета: всего в нескольких минутах езды находится сверкающий пляж Банг Тао, а также превосходные рестораны, роскошные спа-центры и чемпионское поле для гольфа Laguna Golf Phuket – всё это в непосредственной близости. Несмотря на близость, комплекс предлагает безмятежный отдых в окружении пышной зелени с видом на тихие ландшафтные сады, которые создают ощущение спокойствия и уединения.