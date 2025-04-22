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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,25 млн
14.04.2025
$1,24 млн
13.04.2025
$1,24 млн
12.04.2025
$1,24 млн
11.04.2025
$1,25 млн
10.04.2025
$1,23 млн
09.04.2025
$1,25 млн
08.04.2025
$1,24 млн
07.04.2025
$1,25 млн
06.04.2025
$1,25 млн
05.04.2025
$1,25 млн
04.04.2025
$1,26 млн
03.04.2025
$1,28 млн
02.04.2025
$1,28 млн
01.04.2025
$1,29 млн
31.03.2025
$1,29 млн
30.03.2025
$1,29 млн
29.03.2025
$1,29 млн
28.03.2025
$1,29 млн
27.03.2025
$1,29 млн
26.03.2025
$1,29 млн
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14
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19709
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371773
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и террасами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном живописном районе, в 15 минутах от пляжа Лаян.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,25 млн
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