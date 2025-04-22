Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд

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Кому подходит:
Проект идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной жизни на острове Пхукет, ценит современный комфорт и высокие стандарты безопасности. Pandora Residences также привлекает инвесторов, ищущих перспективные возможности для вложени…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект Vega идеально подходит для тех, кто ищет современное и роскошное жилье на Пхукете, а также для инвесторов, стремящихся к надежным вложениям с высоким потенциалом роста.
О локации:
Vega расположен в престижном районе Банг Тао, ряд…
Современный комплекс состоит из 12 вилл. Каждая имеет парковку на 2 места, сад и бассейн (9.90х3.7 м, глубина 1.2 м).
Строительство в течение 8–10 месяцев после подписания контракта.
Резервационный платёж 5%, далее рассрочка 25%-20%-20%-15%-10%-5%.
Тип владения — лизхолд на 30 лет.
Удобства…