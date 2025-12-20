  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Кароне, Таиланд

Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном, рестораном и спа-центром в 100 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном, рестораном и спа-центром в 100 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном, рестораном и спа-центром в 100 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном, рестораном и спа-центром в 100 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном, рестораном и спа-центром в 100 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном, рестораном и спа-центром в 100 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$270,133
Предлагаются эксклюзивное апартаменты с панорамными видами на океан и горы. Резиденция располагает рестораном, бассейном с видом на океан, охраной, парковкой, спа-центром, фитнес-центром, детской площадкой, библиотекой. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Н…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$168,864
Комплекс предлагает сочетание стиля, лучшего качества и выгодных инвестиций. Это место, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый день наполнен радостными эмоциями. На территории будут водные и зелёные зоны, 2 больших паркинга. Кроме того для владельцев домашних животных будет отдельный p…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Карон, Таиланд
от
$116,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс апартаментов, расположенный всего в 800 метрах от пляжа Ката, одного из самых популярных туристических мест Пхукета, предлагает идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций. В пешей доступности расположены рестораны, магазины и спа-салоны, что обеспечивает высокий уровень ком…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Карон, Таиланд
от
$262,936
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Роскошный квартирный комплекс расположен всего в 100 метрах от пляжа Карон на юге острова Пхукет. Здесь обеспечен полный набор услуг класса премиум: рестораны с изысканной кухней, 5 бассейнов на территории, лобби, ресепшн, библиотека. На крышах зданий расположены зоны отдыха и коктейльные ба…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Карон, Таиланд
от
$158,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
PHENOMENON. КОНДОМИНИУМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РАЙОНЕ КАТА 390 апартаментов Расположены на крутом холме в районе Ката с пышным пейзажем и видом на море 80% апартаментов с диагональным видом на море Общественные пространства и подземный паркинг Собственная управляющая компания застро…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$161,111
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$300,198
Этот современный кондоминиум с неповторимым стилем пленяет с первой секунды свой уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Архитектурная концепция кондоминиума сочетает в себе стиль модерн, а также элементы тропического стиля, делая акцент на потрясающих видах, открывающихся из…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и коворкингом в 800 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и коворкингом в 800 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и коворкингом в 800 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и коворкингом в 800 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и коворкингом в 800 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$146,476
Используйте по максимуму омолаживающую силу природы. Позвольте себе перенестись на спокойный берег пляжа Ката. Путь окружающая природа вдохновит вас, наполняя душу обновлением. Лобби Коворкинг Фитнес-центр Бассейн с зоной отдыха Зал для мероприятий Игровая комната Парная Сад с беседками Сад…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Карон, Таиланд
от
$118,168
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Palmetto Park Condominium Прекрасно разрабатывает свой ритм жизни в новом бутик-кондоминиуме на острове Пхукета от профессионального разработчика, известного как Group House House. Проект был творчески создан для удовлетворения благополучия, культур и традиций жителей, а также для приоритето…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,029
Варианты отделки С отделкой
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Карон, Таиланд
от
$112,937
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
1 объект недвижимости 1
VIP Venus Karon - это роскошный жилой комплекс на Пхукете, расположенный в престижном районе Карон. Проект включает 214 квартир, расположенных в трех современных зданиях на 7 этажей. Его идеальное местоположение вблизи знаменитого пляжа Карон позволяет насладиться природной красотой острова …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$296,705
Комплекс включает бассейн, фитнес, сад, место для занятий йогой, онсэн, лобби, коворкинг, библиотеку, зону барбекю, зону отдыха на крыше, место для выгула домашних животных. Типы квартир: Дуплекс с 1 спальней 49,5 м2 1 спальня 56 м2 1 спальня плюс 57 м2 2 спальни 74 м2 2 спальни плюс 76 м2 …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Wekata phase 3
Жилой комплекс Wekata phase 3
Жилой комплекс Wekata phase 3
Жилой комплекс Wekata phase 3
Жилой комплекс Wekata phase 3
Жилой комплекс Wekata phase 3
Карон, Таиланд
от
$135,894
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 37–142 м²
3 объекта недвижимости 3
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток земли не позволяет утолить спрос среди покупателей, что делает проект уникальным и чрезвычайно долгожданным среди малочисленных кондоминиумов в этом районе. Уникальность Каты среди других районов …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 64.2
146,119 – 225,214
Квартира 2 комнаты
142.3
243,320
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Карон, Таиланд
от
$132,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Апартаменты в пешей доступности до великолепного пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета - Карон и Чалонг. На крыше комплекса располагаются бары и бассейны с панорамным видом. Тренажерный зал, игровая зона для детей и детс…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$199,867
Новый проект премиум класса включает 449 резиденций со сногсшибательными видами на море, горы и город. Этот 8-этажный комплекс, состоящий из 4 зданий, построен в современном стиле и гармонично сочетает в себе элегантность и естественность. Особенности: бассейн на крыше с видом на океан рыно…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Карон, Таиланд
от
$130,769
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Большой застройка на Карон-Хилл, всего в 800 метрах от пляжа Карон, этот комплекс кондоминиумов вида моря был концептуализирован, чтобы напоминать 5-звездочный отель в Пхукете. Расположенная в рамках комфортной досягаемости удобств и достопримечательностей, ценная собственность вида моря дол…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,90 млн
Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами. Особенности комплекса: эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море зеленый парк охрана консьерж-сервис Расположение и объекты поблизости Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.
Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.
Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.
Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.
Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.
Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.
Карон, Таиланд
от
$264,185
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Hennessy Residence Karon - архитектурный манифест стиля, уюта и качества в 100 метрах от пляжа Карон. Проект от Art House Group, застройщика с подтверждённым портфелем на Пхукете, предлагает жильё в формате резиденции с авторским дизайном, уникальной концепцией и атмосферой частного клуба…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Карон, Таиланд
от
$126,546
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Добро пожаловать в Ever Prime Residences, эксклюзивную застройку, расположенную в самом сердце пляжа Карон, Пхукет - одно из самых красивых и ярких мест на острове. Это больше, чем просто резиденция; это обновление образа жизни и умные инвестиционные возможности.🌴 Почему стоит выбрать жилье …
Застройщик
The Element by Anocha
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$138,767
Предлагаются новые двухкомнатные квартиры с балконами. Резиденция располагает бассейном, круглосуточной охраной, садами и зонами отдыха, парковкой, террасой на крыше. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в н…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Карон, Таиланд
от
$217,873
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Оригинальное название: The Balance by the BeachОригинальное название: The Beach Resort Company LimitedСегмент: Класс LuxuryАдрес: 98/88 - 98/89 Ката-роуд, Карон, Муанг, Пхукет, ТаиландЗемельный участок: 1-3-16.8 РаисКоличество зданий: 2 ЗданияКоличество единиц: 112 единицПарковка: 39 автомоб…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,77 млн
Проект роскошных вилл премиум класса в оживленном центра Карона, Пхукет. Комплекс является великолепным примером современной тропической архитектуры, которая гармонично сочетает современный дизайн и природную красоту Андаманского моря. Виллы выполнены в современной тропическом стиле и имеют …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$136,591
Комфортный кондоминиум для жизни круглый год, для сдачи в аренду и пассивного дохода. Рядом с пляжем Ката, в уютном и спокойном месте. В проекте есть апартаменты с 1-2 спальнями. Большинство квартир с видом на море, горы и джунгли. Отличный выбор для семейного или романтического отдыха, а та…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$924,355
Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами. Особенности комплекса: эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море зеленый парк охрана консьерж-сервис Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Район Ката, рас…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Карон, Таиланд
от
$103,196
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Инвестиционно-привлекательный объект! Гарантированный доход 6% ! Популярный комплекс с выгодной перспективой роста цены. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Апартаменты полн…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,999
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Карон, Таиланд
от
$147,276
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 66 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый видовой комплекс от надежного застройщика Новый интересный проект от надежного застройщика располагается в редкой локации - богатой инфраструктурой части Пхукета, в пешеходной доступности от одного из красивейших пляжей острова - Каты.  Пляж Ката - один из самых красивых пляжей о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
66.0
157,141
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Карон, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
VIP Venus Karon Жилой комплекс VIP Venus Karon - это премиальный кондоминиум, расположенный на курорте Карон на острове Пхукет, Таиланд. Этот комплекс сочетает в себе высокий уровень комфорта, стильный дизайн и удобства, которые делают его идеальным местом для проживания или инвестировани…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Карон, Таиланд
от
$106,056
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 26–65 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на районе Муанг Пхукет Комплекс поистине масштабен, состоит из 2 зданий на 686 квартир. На территории комплекса: - главный вестибюль - внутренний двор - бассейн - фитнес-центр - паровая - секретный сад - co-working - cад для отдыха - двор с беседками - терраса …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0
155,013
Квартира 2 комнаты
65.0
331,626
Студия
26.0
114,036
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Karon Butterfly Residence
Жилой комплекс Karon Butterfly Residence
Жилой комплекс Karon Butterfly Residence
Жилой комплекс Karon Butterfly Residence
Жилой комплекс Karon Butterfly Residence
Жилой комплекс Karon Butterfly Residence
Карон, Таиланд
от
$95,065
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2016
Количество этажей 3
Площадь 42–120 м²
18 объектов недвижимости 18
До моря 750 м, Готов к заездуО комплексе:Комплекс сочетает тайский и итальянский дизайны, расположенный в живописном туристическом районе. Квартиры на 1 этаже имеют доступ к общему саду, на верхних этажах — видовые балконы. Доступны бассейн с видом на море, тропический сад, солнечная терраса…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0 – 61.0
93,728 – 178,081
Квартира 2 комнаты
84.0 – 120.0
209,325 – 374,910
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс SO Origin Kata Phuket
Жилой комплекс SO Origin Kata Phuket
Жилой комплекс SO Origin Kata Phuket
Жилой комплекс SO Origin Kata Phuket
Жилой комплекс SO Origin Kata Phuket
Жилой комплекс SO Origin Kata Phuket
Карон, Таиланд
от
$132,022
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 30–65 м²
3 объекта недвижимости 3
Осталось 1 студия по цене пресейла! Цена 3,78 млн бат, у застройщика такие сейчас стоят от 4,36 млн бат!Уникальность проекта:- 800 метров от пляжа Ката- 0% рассрочка на весь период строительства- уникальная рассрочка: 30% первоначальнный взнос, 70% при завершении строительства проекта. Без…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.4
121,810 – 146,781
Квартира 2 комнаты
65.4
316,706
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Kata View Condominium
Жилой комплекс Kata View Condominium
Жилой комплекс Kata View Condominium
Жилой комплекс Kata View Condominium
Жилой комплекс Kata View Condominium
Жилой комплекс Kata View Condominium
Карон, Таиланд
от
$134,213
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 49–66 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошное жилье или прибыльные инвестиции в этом райском уголке. Kata View Condominium удовлетворит потребности взыскательных покупателей. О локации: Расположен рядом с потрясающим пляжем Kata Beach, в одном и…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.5 – 54.6
149,217 – 186,856
Квартира 2 комнаты
66.0
211,036
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс The Balance By The Beach
Жилой комплекс The Balance By The Beach
Жилой комплекс The Balance By The Beach
Жилой комплекс The Balance By The Beach
Жилой комплекс The Balance By The Beach
Жилой комплекс The Balance By The Beach
Карон, Таиланд
от
$211,344
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 38–76 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 1000 м, Можно с животнымиО комплексе:Комплекс состоит из 2 зданий с 64 и 30 юнитами. Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, мебель и декор за доплату. Площади юнитов варьируются от 30 до 120 кв.м. На территории 39 парковочных мест. На первом этаже общий бассейн, детская зона дл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.0 – 57.0
172,719 – 260,057
Квартира 2 комнаты
74.0 – 76.0
312,082 – 334,003
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Карон, Таиланд
от
$144,261
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Карон, Таиланд
от
$105,316
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Карон, Таиланд
от
$127,365
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 6
Площадь 33–69 м²
15 объектов недвижимости 15
До моря 800 м, Готов к заезду, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Конди по цене от 238 до 238 спален состоят из 238 апартаментов площадью от 33 до 68 кв.м. комплекса. Проект возведен на холме с видом на море и горы, всего в 800 м от пляжа Карон. Кожанные потол…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.0 – 33.7
131,180 – 182,715
Квартира 2 комнаты
68.9
280,163 – 338,023
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Hennessy Residence
Жилой комплекс Hennessy Residence
Жилой комплекс Hennessy Residence
Жилой комплекс Hennessy Residence
Жилой комплекс Hennessy Residence
Жилой комплекс Hennessy Residence
Карон, Таиланд
от
$240,213
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 47–57 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 100 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум площадью от 47 до 93 кв.м. в Карон-Бич на западном побережье Пхукета. Комплекс состоит из 9 зданий с апартаментами с 1 и 2 спальнями. Включает зоны отдыха, ресепшен, тренажерный зал и видовой бассейн. На крыша…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.5 – 47.0
267,068 – 303,002
Квартира 2 комнаты
57.0
326,796
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Wekata Luxury
Жилой комплекс Wekata Luxury
Жилой комплекс Wekata Luxury
Жилой комплекс Wekata Luxury
Жилой комплекс Wekata Luxury
Жилой комплекс Wekata Luxury
Карон, Таиланд
от
$125,858
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 8
Площадь 30–73 м²
21 объект недвижимости 21
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ката, Пхукет, и предлагает готовые апартаменты с захватывающим видом на горы, город и сад. В комплексе представлены юниты различных площадей. Внутренняя инфраструктура включает бассейн на нижнем этаже и…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 73.0
108,379 – 349,312
Квартира 2 комнаты
60.0 – 69.0
240,496 – 271,729
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Карон, Таиланд
от
$105,179
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 24–35 м²
7 объектов недвижимости 7
До моря 900 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Разработанный проект включает 1 здание на 8 этажей с 214 полностью меблированными апартаментами. Выбор планировок: студии площадью 24 кв.м и 1-спальные квартиры площадью 30 и 35 кв.м. На 1 этаже располагаются лобби, офис управл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
24.0 – 35.0
116,938 – 162,881
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Карон, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
VIP Venus Karon — 8-этажный жилой комплекс, строящийся в Таиланде, на острове Пхукет. В проекте представлено 214 юнитов площадью 24–35 м²: студии и квартиры с 1 спальней. Первый этаж VIP Venus Karon отведён под парковку, 2–8-й этажи — под жилые и общественные пространства. Сдача комплекса за…
Агентство
Udomo
Жилой комплекс WEKATA3
Жилой комплекс WEKATA3
Жилой комплекс WEKATA3
Жилой комплекс WEKATA3
Жилой комплекс WEKATA3
Жилой комплекс WEKATA3
Карон, Таиланд
от
$117,012
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%! Действует рассрочка! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Панорамный вид на море, высокоразвитая туристическая и…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс The Beach Condotel
Жилой комплекс The Beach Condotel
Жилой комплекс The Beach Condotel
Жилой комплекс The Beach Condotel
Жилой комплекс The Beach Condotel
Жилой комплекс The Beach Condotel
Карон, Таиланд
от
$137,045
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2014
Количество этажей 8
Площадь 30 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 400 м, Гарантия доходаО комплексе:Кондоминиум в курортном стиле с отельной структурой предлагает высококлассные удобства, включая управление отелем, ресепшн, ресторан, спа, бассейн, фитнес-центр и др. На территории 4 здания по 8 этажей. Доступны юниты от студий до 2 спален с площадью…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0
152,366 – 153,088
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Жилой комплекс The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Жилой комплекс The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Жилой комплекс The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Жилой комплекс The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Жилой комплекс The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Карон, Таиланд
от
$122,709
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Площадь 35–70 м²
8 объектов недвижимости 8
До моря 200 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:КонDOMinium в самом сердце Пхукета предлагает 191 жилых юнита в двух 7-этажных зданиях, всего в 200 м от Карон-Бич. Выберите из опций: 1 спальня (35 кв.м) и 2 спальни (70 кв.м). Прекрасный современный дизайн, п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0
136,427 – 184,330
Квартира 2 комнаты
70.0
272,854
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Карон, Таиланд
от
$208,272
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 56–89 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью с видом на море в одном из самых живописных мест Пхукета. Проект также будет интересен инвесторам благодаря программе аренды от Melia Hotels и высокой рентабельности. О …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.4
231,556 – 284,850
Квартира 2 комнаты
88.5
341,068 – 502,984
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Карон, Таиланд
от
$556,858
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
The Viev Luxury Condominium - это уникальный проект кондоминиума и квартиры, расположенный по адресу: 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand Благодаря расположению на холме, окруженном густыми тропическими лесами, и бескрайнему виду на Андаманское море, вы мо…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Карон, Таиланд
от
$103,400
Год сдачи 2022
Площадь 30–33 м²
2 объекта недвижимости 2
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Застройщик
Art House
Жилой комплекс Phenomenon
Жилой комплекс Phenomenon
Жилой комплекс Phenomenon
Жилой комплекс Phenomenon
Жилой комплекс Phenomenon
Жилой комплекс Phenomenon
Карон, Таиланд
от
$146,949
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 32–74 м²
8 объектов недвижимости 8
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 8 зданий и 27 таунхаусов, расположенных на вершине холма. Включает 390 студийных апартаментов (37 м²), таунхаусы и 2-комнатные апартаменты (74 м²). Просторные апартаменты с панорамными окнами, минималистичны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0 – 37.0
166,825 – 179,175
Квартира 2 комнаты
64.0 – 74.0
335,857 – 349,290
Студия
37.0
163,378
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс  Kata View
Жилой комплекс  Kata View
Жилой комплекс  Kata View
Жилой комплекс  Kata View
Жилой комплекс  Kata View
Жилой комплекс  Kata View
Карон, Таиланд
от
$162,744
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Карон, Таиланд
от
$101,916
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 7%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Дом сдан! Апартаменты готовы к заселению! Меблированы! Расстояние до п…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Карон, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Utopia Karon – это многоквартирный кондоминиум от австралийского застройщика Utopia Development, расположенный в 800 метрах от одного из самых красивых пляжей Пхукета – Карон. Рядом находятся многочисленные престижные отели и 5-звездочные курорты. А также вся необходимая туристическая инфрас…
Агентство
Udomo
Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Карон, Таиланд
от
$86,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Площадь 23–45 560 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто ищет роскошное жилье у моря с уникальной комбинацией спокойствия и удобной инфраструктуры. Идеально для взыскательных людей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду. О локации: Splendid Condominium расположен неподалеку от живо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.4 – 45 560.0
96,281 – 125,594
Квартира 2 комнаты
57.6 – 117.0
249,471 – 409,399
Агентство
Tumanov Group
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Карон, Таиланд
от
$167,419
Год сдачи 2019
Количество этажей 6
Площадь 32–68 м²
2 объекта недвижимости 2
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Бутик-кондоминиум расположен в нескольких минутах ходьбы до моря. На 6-ти этажах расположено тридцать односпальных и двуспальных квартир от 32 до 68 квадратных метров с видом на море или на живописные, троп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0
175,687
Квартира 2 комнаты
68.0
239,000
Застройщик
Art House
Жилой комплекс VIP Karon
Жилой комплекс VIP Karon
Жилой комплекс VIP Karon
Жилой комплекс VIP Karon
Жилой комплекс VIP Karon
Жилой комплекс VIP Karon
Карон, Таиланд
от
$103,289
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 28–45 410 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 650 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум в районе Карон, на Пхукете предлагает 173 юнита в 8-этажном здании: 112 студий (28,4 – 39,6 кв.м) и 61 квартира с 2 спальнями (55,2 – 122,65 кв.м). Комплекс оборудован 3 бассейнами с панорамны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0 – 44.0
117,258 – 162,006
Квартира 2 комнаты
53.4 – 122.7
225,957 – 667,960
Студия
45 410.0
114,836
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Wekata 3
Жилой комплекс Wekata 3
Жилой комплекс Wekata 3
Жилой комплекс Wekata 3
Жилой комплекс Wekata 3
Карон, Таиланд
от
$117,043
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Карон, Таиланд
от
$125,996
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 31–142 м²
21 объект недвижимости 21
До моря 300 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивные апартаменты в 300 м от пляжа предлагают 1-2-спальные квартиры и студии. Уникальная архитектура с изогнутыми линиями символизирует морские волны. На крыше расположены бар, фитнес-зал и бассейн infin…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 64.0
140,081 – 290,470
Квартира 2 комнаты
52.0 – 142.3
233,266 – 772,399
Агентство
Tumanov Group
