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Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами недалеко от пляжа и международной школы, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,05 млн
;
24
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20136
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379948
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Предлагаются функциональные виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.

Возможно приобретение с мебелью.

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Чернг Талай - 4,7 км (8 минут)
  • Международная школа - 5,8 км (10 минут)
  • Международный аэропорт Пхукета - 12,8 км (20 минуты)
  • Супермаркет - 400 метров (2 минуты)
  • Boat Avenue - 3,7 км (7 минут)
  • Гольф-клуб Лагуна - 6,6 км (12 минут)
  • Пляжный клуб - 6,8 км (12 мнут)
  • Больница - 3,2 км (6 минут)

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами недалеко от пляжа и международной школы, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,05 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
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