Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс "Ozone Signature" представляет собой элегантное и современное жилье в р…
Проект рядом с автомагистралью и местами отдыха. В проекте апартаменты с 1-2 спальнями. В комплексе также есть различные зоны отдыха, включая зелёные сады и террасу на крыше, 22-метровый бассейн с солёной водой, площадки для пикников и барбекю, студию для творчества и рукоделия, беговые доро…
Стильный кондо в центре острова
Добро пожаловать в Баан Суан Камнан, престижный район класса люкс, расположенный на склонах холмов пляжа Патонг на Пхукете. Коралловый пляж с видом на океан предлагает изысканную обзорную площадку для потрясающих закатов и видов на залив Патонг.
В нашем …