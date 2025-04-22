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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,17 млн
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5
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 20027
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377778
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами, террасами и гаражами.

Широкие земельные участки.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник)
  • Стенные шкафы
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Пхукета - 40 минут
  • Британская международная школа - 20 минут
  • Торговый центр - 12 минут
  • Пляж Банг Тао - 19 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Чонг Тале, Таиланд
от
$1,17 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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