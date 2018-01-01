Просторные виллы с бассейнами в экологичном районе, Пхукет, Таиланд

Пхангнга, Таиланд

от €300,412

Сдача в: 2026

Laguna Seaside - это новый роскошный кондоминиум в Пхукете. Комплекс предлагает большие кондоминиумы с великолепным видом на море, пляж Бангтао или тропический вид на пышный сад. Недвижимость идеально расположена всего в нескольких метрах от пляжа Банг Тао и имеет редкую выделенную пляжную зону, которая предлагает владельцам лучшие места в доме, чтобы насладиться потрясающим закатом над светлыми водами Андаманского моря . Кондоминиум находится по адресу: 394, Cherngtalay, Amphoe Thalang, Чанг Ват Пхукет 83110, Таиланд . Идеально подходящие для современного образа жизни кондоминиумы с 1-3 спальнями в Laguna Seaside начинаются с просторных 60 кв.м. Более крупные апартаменты с 2 и 3 спальнями спроектированы так, чтобы наслаждаться максимальным панорамным видом с соответствующей веранды во всю ширину. В Laguna Seaside вы насладитесь великолепным видом на море с первоклассными удобствами на крыше! В дополнение к выбору роскошных спа-салонов, пятизвездочных курортов, 18-луночного поля для гольфа Laguna Phuket, разнообразных водных видов спорта и развлекательных мероприятий в Laguna Phuket, владельцы также имеют хорошие возможности, чтобы максимально использовать развлекательные мероприятия, такие как близлежащий Боут-авеню, торговый комплекс и центральный бутик-ресторан и ресторанный комплекс Porto de Phuket. Удобства: - Общий бассейн - Общественный сад - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт - Парковка Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!