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Просторные виллы с бассейнами в экологичном районе, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€909,436
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами 3,85 х 12,25 м, террасами и парковочными местами.

Площадь земельных участков - от 437 м2 до 599 м2.

Особенности квартир

Каждый дом включает 4 спальни и 4 ванные комнаты.

Расположение и объекты поблизости

Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по‑прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
от
€909,436
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