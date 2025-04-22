Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс представляет собой арт-пространство для комфортной жизни, где каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу роскоши в тропиках.

Погрузитесь в уникальный образ жизни, вдохновленный умиротворенным очарованием художественной галереи, где продуманная архитектура приносит спокойствие, элегантность и стиль в каждый уголок. Это великолепная гармония удобства и утонченности, приглашающая вас в красивую и креативную жизнь во всех ее проявлениях.

Комплекс состоит из 4 семиэтажных зданий. Всего в проекте 435 юнитов и 238 парковочных мест.

бассейны

зеленые зоны

тренажёрный зал

коворкинг

детские зоны

BBQ

парковка

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Высокий уровень качества стройки и инфраструктуры.

Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете.

Pet friendly - есть бассейн и игровая площадка для животных.

Цена на старте на 20–30% ниже, чем у конкурентных аналогов. После открытого старта продаж цены ожидаемо вырастут. Предложение отлично подходит как для инвестиций с доходностью до 10% годовых и ростом цены до 30% к окончанию строительства, так и для собственного проживания в одной из лучших локаций острова.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — это элитный район на северо-западе острова с премиальной застройкой, считается оазисом и жемчужиной Пхукета. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Инфраструктура устроена так, чтобы у отдыхающих была возможность ощутить единение с природой и собой.

Банг Тао — район с высоким потенциалом. Здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете.

Комплекс находится всего в нескольких минутах от популярных пляжей Банг Тао и Сурин, рядом с торговыми центрами Porto De Phuket и Boat Avenue, а также вблизи элитных спа и гольф-клубов. В шаговой доступности расположены международные школы, медицинские центры и другие ключевые объекты инфраструктуры, что делает это место идеальным для жизни и отдыха.

Пляжи

Bang Tao - 1,8 км

Surin - 4 км

Медицина

Thanyapura Medical Center - 1 км

Bangkok Hospital Clinic - 2,3 км

Школы

Headstart International School - 1,7 км

Гольф

Laguna Golf Club - 3,6 км

Аэропорт