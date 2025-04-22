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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$128,058
19.05.2025
$128,058
18.05.2025
$128,324
17.05.2025
$128,712
16.05.2025
$127,499
14.05.2025
$128,601
13.05.2025
$128,692
11.05.2025
$128,687
10.05.2025
$128,425
09.05.2025
$128,577
08.05.2025
$128,387
07.05.2025
$128,200
14.04.2025
$125,555
13.04.2025
$125,629
12.04.2025
$124,988
11.04.2025
$126,248
10.04.2025
$124,293
09.04.2025
$125,923
08.04.2025
$125,625
07.04.2025
$126,653
06.04.2025
$126,664
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22364
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397158
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Жилой комплекс представляет собой арт-пространство для комфортной жизни, где каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу роскоши в тропиках.

Погрузитесь в уникальный образ жизни, вдохновленный умиротворенным очарованием художественной галереи, где продуманная архитектура приносит спокойствие, элегантность и стиль в каждый уголок. Это великолепная гармония удобства и утонченности, приглашающая вас в красивую и креативную жизнь во всех ее проявлениях.

Комплекс состоит из 4 семиэтажных зданий. Всего в проекте 435 юнитов и 238 парковочных мест.

Удобства и оснащение в доме
  • бассейны
  • зеленые зоны
  • тренажёрный зал
  • коворкинг
  • детские зоны
  • BBQ
  • парковка
Преимущества

Высокий уровень качества стройки и инфраструктуры.

Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете.

Pet friendly - есть бассейн и игровая площадка для животных.

Цена на старте на 20–30% ниже, чем у конкурентных аналогов. После открытого старта продаж цены ожидаемо вырастут. Предложение отлично подходит как для инвестиций с доходностью до 10% годовых и ростом цены до 30% к окончанию строительства, так и для собственного проживания в одной из лучших локаций острова.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — это элитный район на северо-западе острова с премиальной застройкой, считается оазисом и жемчужиной Пхукета. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Инфраструктура устроена так, чтобы у отдыхающих была возможность ощутить единение с природой и собой.

Банг Тао — район с высоким потенциалом. Здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете.

Комплекс находится всего в нескольких минутах от популярных пляжей Банг Тао и Сурин, рядом с торговыми центрами Porto De Phuket и Boat Avenue, а также вблизи элитных спа и гольф-клубов. В шаговой доступности расположены международные школы, медицинские центры и другие ключевые объекты инфраструктуры, что делает это место идеальным для жизни и отдыха.

Пляжи

  • Bang Tao - 1,8 км
  • Surin - 4 км

Медицина

  • Thanyapura Medical Center - 1 км
  • Bangkok Hospital Clinic - 2,3 км

Школы

  • Headstart International School - 1,7 км

Гольф

  • Laguna Golf Club - 3,6 км

Аэропорт

  • Международный аэропорт Пхукета – 19,6 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$128,058
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