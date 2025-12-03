  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ви Чит
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ви Чит, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$89,735
Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году. Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха. Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс THE BASE BUKIT
Ви Чит, Таиланд
от
$70,159
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Шикарные апартаменты в новом жилом комплексе THE BASE BUKIT, расположенном в самом центре города Пхукет! Инвестиционно-привлекательный объект! Высокий потенциал арендного дохода! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Есть рассрочка! Особенно…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$91,984
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 31–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в самой инфраструктурно-привлекательной локации острова, в пешеходной доступности от главного торгового центра, Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транс…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0
96,707
Квартира 2 комнаты
65.0
207,005
Квартира 3 комнаты
76.0
238,095
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Wichit, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
О пректе:  Расположение: Муанг Пхукет, Пхукет Площадь земли Прибл. 4 рай Тип проекта Малоэтажный кондоминиум 3 здания (8 эт.), 1 клабхуас Общее количество юнитов 585 юнитов / 2 розничных магазина Тип юнитов Smart Living 26.50 - 27.80 кв.м. (Смарт Ливинг) Leisure Living 30.80 …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс The Base Bukit
Ви Чит, Таиланд
от
$76,809
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Основа для любого вдохновения, предназначенного для интеграции культуры Перанакан с выдающимся и по-настоящему уникальным образом жизни нового поколения.База для каждого вида деятельности вращается вокруг многофункциональной коммунальной зоны.Основа для любого образа жизни, где функции и ком…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс THE CITY
Ви Чит, Таиланд
от
$130,900
Количество этажей 8
Изумительные апартаменты в проекте City Phuket, расположенном в центральной части Пхукета! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Ипотека иностранцам! При внесении 50% от стоимости юнита, п…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Base Bukit – Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$71,379
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 26–50 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировкаО комплексе:В сердце района Вичит в Пхукете предлагаются роскошные 1 и 2-комнатные кондоминиумы площадью от 26.65 до 50 кв.м., сочетая элегантность и функциональность. Проект включает современные пространства для жизни и работы, такие как коворкинг, фитнес-центр и бассейн. П…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.3 – 35.0
78,806 – 106,143
Квартира 2 комнаты
50.0
169,043
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс The Base Rise
Wichit, Таиланд
от
$74,036
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 25–35 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей современной жизни в спокойной атмосфере. Проект подходит молодым парам, небольшим семьям и инвесторам, желающим вложиться в динамично развивающийся район. О локации: Расположен в центре района Муан Пхукета, The Ba…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
24.8 – 35.3
81,739 – 135,113
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$91,895
Особенности комплекса: лобби тренажерный зал прачечная бассейн зона отдыха сады (в том числе сад на крыше) Преимущества Мебель и кондиционер в подарок. Расположение и объекты поблизости Ближайшая школа - 300 метров Британская международная школа - 6,1 км Ближайший торговый центр - 1,2 к…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Base Rise
Wichit, Таиланд
от
$79,764
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Base Rise – новый кондоминиум в стиле Mueang District, Пхукет.Base Rise – новый стиль кондоминиума от Sansiri. Это внушительный 8-этажный новый стиль кондоминиума, состоящий из 326 единиц, расположенный в самом сердце района Муанг, Пхукет, в 2 минутах от Центрального Пхукета. Доступные едини…
Ассоциация
Phuket Property Association
Многоквартирный жилой дом THE BASE RISE
Ви Чит, Таиланд
от
$74,661
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Инвестиционно-привлекательный проект! Доходность от аренды по объекту составляет 7-12% годовых!Рассрочка!Апартаменты с мебелью!База Rise — курортный кондоминиум, расположенный в самом сердце Пхукета, в районе Вичит.Удобства: бассейн Sunrise с эксклюзивным дизайном в условиях тропического сад…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$111,650
Предлагаются меблированные апартаменты. Резиденция располагает коворкингом и игровой комнатой, 30-метровым бассейном и джакузи, детским бассейном, фитнес-центром и зоной для йоги, солнечной террасой, садами, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. С террасы на крыше открывается…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Wichit, Таиланд
от
$81,075
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 27–49 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ценителям современного комфорта и спокойствия. Идеально для тех, кто ищет роскошное жилье или выгодное вложение в недвижимость на Пхукете. О локации: Расположен в центре Пхукет Тауна, всего в минуте от Central Phuket Floresta. Отлична…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.7 – 48.8
89,511 – 159,064
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$105,179
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 39–90 м²
20 объектов недвижимости 20
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Расположенный в центральном районе Вичит, новый жилой комплекс предлагает 1-3 спальные квартиры, полностью меблированные, с отделкой или в виде чистовой отделки. Уникальная инфраструктура включает бассейны, тренажерный зал, коворкинг, кино- и…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.0 – 88.0
116,122 – 255,832
Квартира 2 комнаты
65.0 – 90.0
189,757 – 271,466
Квартира 3 комнаты
79.0
233,001 – 266,658
Агентство
Tumanov Group
