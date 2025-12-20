  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Са Кху, Таиланд

Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Са Кху, Таиланд
от
$170,546
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 37–74 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон. Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0
182,946
Квартира 2 комнаты
51.0 – 74.0
371,912
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$208,867
Резиденция располагает тремя бассейнами и водяной горкой, фитнес-залом и парной, парковкой, зоной отдыха, круглосуточной охраной и большой зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 3 минутах езды от Международного аэропорта Пхукета
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$141,202
На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта. Удобства и оснащение в доме Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-кла…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$1,17 млн
Виллы расположены на западном склоне холма в окружении национального парка, из каждой виллы открывается захватывающий панорамный вид на море. 10 вилл уже построены — в некоторых живут собственники, другие сдаются в аренду. Еще 10 вилл доступны для приобретения. Сдача остальной части будет ос…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Са Кху, Таиланд
от
$176,000
Варианты отделки С отделкой
Контракт на гарантированный доход 7% годовых в течение 5 лет. Либо контракт на деление дохода 60/40 между владельцем и отелем в пользу владельца. Sea Heaven - эксклюзивный курортный комплекс на первой линии пляжа Найтон, который считается одним из лучших на острове.  Площадь проекта с…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$1,40 млн
Предлагаются эксклюзивные просторные виллы в тропическом стиле с видом на море, большими террасами, бассейном. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 2026 год. Удобства и оснащение в доме Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижим…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$104,451
Варианты отделки С отделкой
Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир. Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вд…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Са Кху, Таиланд
от
$94,384
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! В непосредственной близости от пляжа Най Янг! Апартаменты меблированы! Рассрочка! The Title Serenity - строящийся компл…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Са Кху, Таиланд
от
$86,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 26–112 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры по доступным ценам в комплексе с богатой инфраструктурой Новый проект от зарекомендовавшего себя застройщика. Состоит из шести семиэтажных зданий на которых расположены 814 квартир. На выбор предлагаются односпальные и двуспальные квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0
93,326
Квартира 2 комнаты
56.0
236,395
Квартира 3 комнаты
112.0
419,965
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Beachfront Bliss
Жилой комплекс Beachfront Bliss
Жилой комплекс Beachfront Bliss
Жилой комплекс Beachfront Bliss
Жилой комплекс Beachfront Bliss
Жилой комплекс Beachfront Bliss
Са Кху, Таиланд
от
$158,149
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
3 объекта недвижимости 3
Beachfront Bliss - это 3-этажный малоэтажный кондоминиум, расположенный в Сакху, Таланг, провинция Пхукет. Проект состоит из 3 зданий с 96 жилыми помещениями на площади 6400 квадратных метров. Удобства: - Ресторан на территории - Общий бассейн - Фитнес-центр - Бар - Клуб - Круглосуточ…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$100,332
Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа: 28 м² — 1 спальня 35 м² — 1 спальня 55 м² — 2 спальни 113 …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$200,718
Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока. Сдача: первая фаза в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир. Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вд…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Са Кху, Таиланд
от
$119,751
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 59 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс The Title Halo Phuket — воплощение современного комфорта на Пхукете The Title Halo Phuket — это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и удобных районов Пхукета, всего в нескольких минутах от популярных пляжей. Этот проект предст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
59.0
213,651
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$154,821
Крупнейший многофункциональный проект на Пхукте с кондоминиумами, роскошными виллами, отелями, магазинами, торговым центром, спортивным клубом, медицинским и оздоровительным центром. Третья фаза будет состоять из двух 7-этажных зданий. Один корпус представляет собой жилое здание, второй - то…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Тхаланг, Таиланд
от
$662,822
Варианты отделки С отделкой
Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Са Кху, Таиланд
от
$60,482
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 21–32 м²
6 объектов недвижимости 6
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и одного из самых красивых на Пхукете пляжа Най Янг был построен кондоминиум, где новые и полностью оборудованные квартиры. Семиэтажный кондоминиум предлагает квартиры площадью от 20,5 до 32,4 квадр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
20.5 – 32.4
64,534
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Laguna Lakelands Waterfront
Жилой комплекс Laguna Lakelands Waterfront
Жилой комплекс Laguna Lakelands Waterfront
Жилой комплекс Laguna Lakelands Waterfront
Жилой комплекс Laguna Lakelands Waterfront
Жилой комплекс Laguna Lakelands Waterfront
Са Кху, Таиланд
от
$1,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Откройте для себя мирный оазис на Пхукете в Лагуна Лейклендс, где безмятежная жизнь переплетается с пышной зеленью и безмятежным озером. Расположенные среди обильной природной красоты, виллы с бассейном охватывают сущность природы. С обширным небом, величественными горами и захватывающими ду…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$672,247
Предлагаются просторные виллы в тропическом стиле с панорамным видом на море, большими террасами, бассейном. Застройщик получил за этот проект престижную награду Dot Property Thailand Awards в категории «Лучший бутиковый дизайн вилл с бассейном». Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$81,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 8
Площадь 31–67 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.4 – 37.4
90,201 – 113,069
Квартира 2 комнаты
66.5
202,387
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Са Кху, Таиланд
от
$159,001
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 32–76 м²
4 объекта недвижимости 4
До моря: 0 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 16 небольших зданий по 3 этажа. В каждом здании по 6 юнитов: Premier Studio (32,25 м²), Deluxe One Bed (41 м²), возможно объединение двух юнитов в Deluxe Two Bed (73,25 м²). Все юниты с видом на море. Общая пло…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.3 – 41.0
176,777 – 222,242
Квартира 2 комнаты
75.5
448,337
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Са Кху, Таиланд
от
$43,789
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 7
Площадь 22 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 200 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Новое малоэтажное кондоминиум, расположенное в 10 минутах от международного аэропорта Пхукета и рядом с пляжами Найянг и Май Кхао, предлагает уютные студии и 1-комнатные апартаменты для краткосрочного проживания. Проект ориентиров…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
21.9
48,684
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Са Кху, Таиланд
от
$162,548
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 37–69 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 0 мО комплексе:На первой линии, на берегу моря, предлагаются стильные 1- и 2-спальные кондоминиумы. Комплекс состоит из 5-этажного здания с 125 апартаментами. Архитектура гармонично сочетается с природой: впереди вас океан, а за спиной – величественные горы и природный заповедник. Вн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 45.8
180,720 – 224,484
Квартира 2 комнаты
60.0 – 69.0
322,446 – 347,410
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Са Кху, Таиланд
от
$118,326
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 36–81 м²
27 объектов недвижимости 27
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, расположенный в непосредственной близости от пляжа Найянг, состоит из 6 зданий в 2 фазах – Jupiter, Mars, Moon, Saturn, Venus, Mercury. В наличии уютные 1-спальные (36-46 м²) и просторные 2-спальные (59-81 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 53.0
99,197 – 205,265
Квартира 2 комнаты
59.0 – 81.0
206,140 – 268,169
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Са Кху, Таиланд
от
$163,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж в комплексе BEACHFRONT BLISS CONDO на побережье Таланга! Гарантированный доход 6% на первые 10 лет. 30 ночей бесплатного проживания в год. Рассрочка! Прямой выход к пляжу! Все апартаменты видовые! Мебель включена в стоимость! Удобства…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Са Кху, Таиланд
от
$44,651
Количество этажей 7
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Дом сдан! Апартаменты готовы к заселению! До ближайшего пляжа: 900м!Аэроп…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$80,473
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 25–123 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по 7 этажей. Доступны квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также с выходом к бассейну или террасой. Площади варьируются от 1,050 м² до 3,750 м². Архитектура интегрирует внутренние и наружные пространства. Ра…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.0 – 37.0
89,469 – 140,987
Квартира 2 комнаты
57.0 – 63.0
220,446 – 262,835
Квартира 3 комнаты
119.0 – 123.0
434,862 – 505,664
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Са Кху, Таиланд
от
$112,370
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 7
Площадь 35–81 м²
18 объектов недвижимости 18
До моря: 250 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Проект с 472 апартаментами, расположен в 250 м от пляжа Най Янг. Комплекс состоит из нескольких зданий и предлагает различные типы юнитов с площадями от 30 до 100 кв. м. Архитектура направлена на комфорт и функциональность, включ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0 – 48.0
87,703 – 153,044
Квартира 2 комнаты
64.0 – 81.0
147,577 – 277,976
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Са Кху, Таиланд
от
$117,505
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 30–79 м²
18 объектов недвижимости 18
До моря 50 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум в Phuket, рядом с Nai Thon Beach. Пятиэтажная фаза 2.2 включает 127 юнитов с 1 и 2 спальнями, площадью от 29 до 79 кв.м. Выбор из видов на бассейн, сад или частичное море. Есть юниты с прямым выходом к бассейну. Входит в состав м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 43.1
130,641 – 244,255
Квартира 2 комнаты
62.7 – 79.4
286,360 – 394,531
Агентство
Tumanov Group
