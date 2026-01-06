  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Пхукете, Таиланд

Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Пхукет, Таиланд
от
$331,865
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Пхукет, Таиланд
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школ…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
Пхукет, Таиланд
от
$169,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Местоположение: The Ozone Oasis расположен в районе Бангтао, Пхукет. Расстояние до пляжа: 2,8 км Окончание строительства: 2 квартал 2026 года Этажность: 8 этажей Количество квартир: 328 Описание: Жилой комплекс "The Ozone Oasis" находится в престижном районе Лагуна, известном своим в…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Пхукет, Таиланд
от
$116,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Окунитесь в атмосферу КОНДОМИНИУМА OZONE SIGNATURE, где квинтэссенция современной роскоши и очарование современной элегантности органично сочетаются в оживленном сердце главного азиатского курорта Пхукет. Жилой комплекс "Ozone Signature" представляет собой элегантное и современное жилье в р…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$93,063
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. Он расположен среди красивых горных пейзажей и пышной зелени рядом с пляжем. В проекте представлены 1-но спальные апартаменты трех типов от 43 до 53 м2, а также виллы с бассейном и двумя спальнями 177…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$142,575
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Above Element - это современный жилой комплекс, расположенный в одном из наиболее престижных районов Пхукета. Курортный кондоминиум имеет современный дизайн в средиземноморском стиле. В двух 7-этажных зданиях расположены 263 квартиры площадью от 38 кв.м. до 138 кв.м. с потрясающим видом на…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Пхукет, Таиланд
от
$107,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Пхукет, Таиланд
от
$228,642
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
от
$165,441
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Пхукет, Таиланд
от
$143,345
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Sky Park Celeste - это новейший, современный жилой комплекс, состоящий из 7-этажных V-образные зданий, которые построены на гольф поле в самом сердце курорта Laguna Phuket. Здания комплекса соединены между собой переходами, окруженными зеленью, видом на лагуну и частичными видами на океан. …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Пхукет, Таиланд
от
$695,628
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Пхукет, Таиланд
от
$190,616
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Пхукет, Таиланд
от
$112,000
Год сдачи 2020
Площадь 31–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Квартира 2 комнаты
69.7
232,000
Застройщик
Art House
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
$137,000
Год сдачи 2022
Площадь 35–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0
137,000
Квартира 2 комнаты
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Застройщик
Art House
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Пхукет, Таиланд
от
$109,793
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао. Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом. 6-э…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Пхукет, Таиланд
от
$93,063
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Utopia Dream – это проект топового австралийского застройщика Utopia Development на южном побережье Пхукета. Это настоящая жемчужина, расположенная между двумя красивейшими пляжами Най Харн и Раваи и рядом с живописным озером Нонг Харн. Новый проект включает 7-ми этажное здание, постро…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Пхукет, Таиланд
от
$115,756
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Пхукет, Таиланд
от
$120,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом и потрясающим видом на Андаманское море. Комплекс расположен в самом сердце Раваи, в 15 минутах от пляжей Ката и Карон и в пешей доступности до всей туристической инфраструктуры! Кондоминиум со…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Пхукет, Таиланд
от
$564,546
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на юге Пхукета, в знаменитом районе Раваи. Жилой комплекс включает в себя 14 двух - и трехэтажных квартир с элегантным интерьером и ухоженной общей территорией с бассейном и солнечной террасой. Рас…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Пхукет, Таиланд
от
$65,816
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до миним…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Пхукет, Таиланд
от
$143,818
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou. Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м. Все апартаменты с собственным балконом…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Пхукет, Таиланд
от
$45,319
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Пхукет, Таиланд
от
$165,699
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Quarter
Жилой комплекс The Quarter
Пхукет, Таиланд
от
$233,199
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Пхукет, Таиланд
от
$57,907
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Пхукет, Таиланд
от
$137,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 квартир на 4 этажах и разработанный New World ADM Platinum. Комплекс полностью меблирован и располагает великолепным декором со всеми удобствами на месте. Типы квартир варьируются от студий до квартир с…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$419,406
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле. Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, которы…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Пхукет, Таиланд
от
$255,180
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Пхукет, Таиланд
от
$248,048
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Cassia
Жилой комплекс Cassia
Пхукет, Таиланд
от
$149,184
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Cassia - это потрясающий кондоминиум, расположенный в 500 метрах от океана, в самом центре огромной закрытой территории комплекса Laguna Phuket. Комплекс расположен по адресу: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Таиланд. Проект окружен природой, …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Пхукет, Таиланд
от
$674,754
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг Тао. Это одно из самых привлекательных мест на Пхукете. Эту локацию можно назвать самой удачной на острове. Из квартир будет открываться потрясающие виды на море или горы. Главная концепция этого у…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
$174,925
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м. Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир. Апартаменты следующих типов: студ…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Oceana Surin
Жилой комплекс Oceana Surin
Пхукет, Таиланд
от
$285,964
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
$196,961
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property. Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Пхукет, Таиланд
от
$148,648
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известным пляжем западного побережья Пхукета Банг Тао. Комплекс включает в себя 295 инновационно спроектированных кондоминиумов с 1-2 спальнями и пентхаусами с 2-4 спальнями с полностью оборудованными жил…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Пхукет, Таиланд
от
$130,713
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Пхукет, Таиланд
от
$150,481
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Пхукет, Таиланд
от
$852,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property. Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом. В каждом доме …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Park Surin
Жилой комплекс The Park Surin
Пхукет, Таиланд
от
$290,681
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Пхукет, Таиланд
от
$108,673
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде. Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров. Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи! Комплекс находит…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
$538,495
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с кур…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Baan Pur
Жилой комплекс Baan Pur
Пхукет, Таиланд
от
$277,049
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс VIP GALAXY
Жилой комплекс VIP GALAXY
Пхукет, Таиланд
от
$464,220
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Vip Galaxy - большой комплекс роскошных вилл на юге Пхукета, предлагает на продажу три различных типа вилл, площадь которых составляет около 206-272 квадратных метров. В каждой вилле есть свой частный бассейн и частный сад. Vip Galaxy имеет пятизвездочный вестибюль отеля площадью 5 000 квадр…
Агентство
DDA Real Estate
