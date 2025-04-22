  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$2,16 млн
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20200
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384097
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Создавая близость к природе, одноэтажные виллы с бассейном имеют обширные пространства, которые свободно перетекают из внутреннего двора в просторные спальни и выходят на террасу у бассейна, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Наклонные крыши искусно созданы для того, чтобы естественный свет проникал внутрь и возвышал утонченный интерьер. Ландшафтный дизайн гармонирует с зеленой красотой местности.

Жильцы будут иметь доступ к отличной инфраструктуре - парк приключений, спортивный и водный комплексы, собственный пляжный клуб.

Можно приобрести полный пакет мебели за 115 000 евро.

Преимущества
  • рассрочка до 5 лет
  • бесплатное членство в гольф-клубе
  • скидки и привилегии в сети Banyan Tree по всему миру
  • профессиональная команда управления недвижимостью
Расположение и объекты поблизости

Расположенный на Пхукете вдали от серых городских будней зеленый заповедник создает условия для уединения, отдыха, релаксации и безмятежной жизни, полной блаженства.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Частная постройка
Паттайя, Таиланд
от
$279,259
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$382,809
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и рестораном в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$168,464
Жилой комплекс Layan Green Park – 6% to 8% guarantee – 3 to 5 years
Пхукет, Таиланд
от
$132,788
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$226,637
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,16 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$424,133
Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$976,529
Кондоминиум отличается своей приватностью, в комплексе всего 27 квартир, сгруппированных в 3 здания. Кондоминиум окружен пышной тропической зеленью, на территории комплекса также построен большой общий бассейн длиной 26 метров с просторной террасой для принятия солнечных ванн. Потрясающие ви…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс City Garden Pratumnak
Жилой комплекс City Garden Pratumnak
Паттайя, Таиланд
от
$55,170
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации