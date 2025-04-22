Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд

Создавая близость к природе, одноэтажные виллы с бассейном имеют обширные пространства, которые свободно перетекают из внутреннего двора в просторные спальни и выходят на террасу у бассейна, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Наклонные крыши искусно созданы для того, чтобы естественный свет проникал внутрь и возвышал утонченный интерьер. Ландшафтный дизайн гармонирует с зеленой красотой местности.

Жильцы будут иметь доступ к отличной инфраструктуре - парк приключений, спортивный и водный комплексы, собственный пляжный клуб.

Можно приобрести полный пакет мебели за 115 000 евро.

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ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Расположенный на Пхукете вдали от серых городских будней зеленый заповедник создает условия для уединения, отдыха, релаксации и безмятежной жизни, полной блаженства.