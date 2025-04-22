Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете.
Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать восхищение каждой деталью и гармоничностью. Будет преобладать малоэтажная застройка (4 этажа). Современный дизайн, высокие стандарты качества и развитая инфраструктура делают этот проект привлекательным как для жизни, так и для инвестиций. Комплекс будет состоять из 8 корпусов и 210 апартаментов (с 1, 1+ и 2 спальнями).
Архитектура сочетает средиземноморские мотивы с современной элегантностью. Каждая деталь разработана для улучшения вашего жизненного опыта, предлагая роскошную, но комфортную атмосферу.
Внутри каждый блок тщательно продуман, чтобы обеспечить комфорт и стиль. С акцентом на функциональность и эстетику интерьеры предлагают идеальный баланс тепла и изысканности.
Ландшафтный дизайн привносит природу в вашу повседневную жизнь. С пышной зеленью, безмятежными водными объектами и прекрасно организованными пространствами окружающая среда дополняет мирный прибрежный образ жизни.Удобства и оснащение в доме
УДОБСТВА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
ВНУТРЕННИЕ УДОБСТВА
Комплекс расположен в живописном и спокойном районе в 400 метрах от пляжа Раваи и в 2 км от знаменитого мыса Промтеп с волшебными закатами. Проект также окружен аутентичной рыбацкой деревней, где можно насладиться традиционной тайской культурой.