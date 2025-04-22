Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете.

Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать восхищение каждой деталью и гармоничностью. Будет преобладать малоэтажная застройка (4 этажа). Современный дизайн, высокие стандарты качества и развитая инфраструктура делают этот проект привлекательным как для жизни, так и для инвестиций. Комплекс будет состоять из 8 корпусов и 210 апартаментов (с 1, 1+ и 2 спальнями).

Архитектура сочетает средиземноморские мотивы с современной элегантностью. Каждая деталь разработана для улучшения вашего жизненного опыта, предлагая роскошную, но комфортную атмосферу.

Внутри каждый блок тщательно продуман, чтобы обеспечить комфорт и стиль. С акцентом на функциональность и эстетику интерьеры предлагают идеальный баланс тепла и изысканности.

Ландшафтный дизайн привносит природу в вашу повседневную жизнь. С пышной зеленью, безмятежными водными объектами и прекрасно организованными пространствами окружающая среда дополняет мирный прибрежный образ жизни.

Удобства и оснащение в доме

УДОБСТВА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ЗОНА ПРИБЫТИЯ С БОЛЬШИМ ФОНТАНОМ

ПАЛЬМОВЫЙ КОРТ И МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЗОНА

ТЕРРАСА У БАССЕЙНА И МЕСТА ДЛЯ ЗАГОРАНИЯ

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ КАЧЕЛИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

АРОЧНЫЙ ВОДНЫЙ ТОННЕЛЬ

50-МЕТРОВЫЙ БАССЕЙН

ОСТРОВ ОТДЫХА

БАССЕЙН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ДЖАКУЗИ И КОМНАТЫ ДЛЯ ОТДЫХА

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

СЕКРЕТНЫЙ САД

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 450 М

ЗОНА ДЛЯ ЗАМИНКИ И РАСТЯЖКИ

SKY БАССЕЙН

SKY БАР

ВНУТРЕННИЕ УДОБСТВА

ГЛАВНОЕ ЛОББИ

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОВОРКИНГА

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ЧАСТНЫЕ РАБОЧИЕ КОМНАТЫ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

МИНИ-БАР

ПАРНАЯ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРАЧЕЧНАЯ

Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете.

Пешая доступность до пляжа

Будет преобладать малоэтажная застройка (4 этажа)

кафе - 250 м

магазин - 350 м

школа - 500 м

массажный салон - 800 м

ПреимуществаИнфраструктураРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в живописном и спокойном районе в 400 метрах от пляжа Раваи и в 2 км от знаменитого мыса Промтеп с волшебными закатами. Проект также окружен аутентичной рыбацкой деревней, где можно насладиться традиционной тайской культурой.