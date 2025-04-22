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  4. Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$157,454
14.04.2025
$156,481
13.04.2025
$156,573
12.04.2025
$157,156
11.04.2025
$160,709
10.04.2025
$161,363
09.04.2025
$162,173
08.04.2025
$162,073
06.04.2025
$162,169
05.04.2025
$160,691
04.04.2025
$162,838
03.04.2025
$164,643
02.04.2025
$164,298
01.04.2025
$163,925
30.03.2025
$163,423
29.03.2025
$164,644
28.03.2025
$165,244
27.03.2025
$164,665
26.03.2025
$164,563
25.03.2025
$164,000
24.03.2025
$163,439
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25093
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426709
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете.

Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать восхищение каждой деталью и гармоничностью. Будет преобладать малоэтажная застройка (4 этажа). Современный дизайн, высокие стандарты качества и развитая инфраструктура делают этот проект привлекательным как для жизни, так и для инвестиций. Комплекс будет состоять из 8 корпусов и 210 апартаментов (с 1, 1+ и 2 спальнями).

Архитектура сочетает средиземноморские мотивы с современной элегантностью. Каждая деталь разработана для улучшения вашего жизненного опыта, предлагая роскошную, но комфортную атмосферу.

Внутри каждый блок тщательно продуман, чтобы обеспечить комфорт и стиль. С акцентом на функциональность и эстетику интерьеры предлагают идеальный баланс тепла и изысканности.

Ландшафтный дизайн привносит природу в вашу повседневную жизнь. С пышной зеленью, безмятежными водными объектами и прекрасно организованными пространствами окружающая среда дополняет мирный прибрежный образ жизни.

Удобства и оснащение в доме

УДОБСТВА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

  • ЗОНА ПРИБЫТИЯ С БОЛЬШИМ ФОНТАНОМ
  • ПАЛЬМОВЫЙ КОРТ И МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЗОНА
  • ТЕРРАСА У БАССЕЙНА И МЕСТА ДЛЯ ЗАГОРАНИЯ
  • РАССЛАБЛЯЮЩИЕ КАЧЕЛИ
  • ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
  • АРОЧНЫЙ ВОДНЫЙ ТОННЕЛЬ
  • 50-МЕТРОВЫЙ БАССЕЙН
  • ОСТРОВ ОТДЫХА
  • БАССЕЙН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
  • ДЖАКУЗИ И КОМНАТЫ ДЛЯ ОТДЫХА
  • ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
  • СЕКРЕТНЫЙ САД
  • БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 450 М
  • ЗОНА ДЛЯ ЗАМИНКИ И РАСТЯЖКИ
  • SKY БАССЕЙН
  • SKY БАР

ВНУТРЕННИЕ УДОБСТВА

  • ГЛАВНОЕ ЛОББИ
  • ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОВОРКИНГА
  • КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
  • ЧАСТНЫЕ РАБОЧИЕ КОМНАТЫ
  • ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
  • МИНИ-БАР
  • ПАРНАЯ
  • ДЕТСКАЯ КОМНАТА
  • ПРАЧЕЧНАЯ
Преимущества
  • Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете.
  • Пешая доступность до пляжа
  • Будет преобладать малоэтажная застройка (4 этажа)
Инфраструктура
  • кафе - 250 м
  • магазин - 350 м
  • школа - 500 м
  • массажный салон - 800 м
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в живописном и спокойном районе в 400 метрах от пляжа Раваи и в 2 км от знаменитого мыса Промтеп с волшебными закатами. Проект также окружен аутентичной рыбацкой деревней, где можно насладиться традиционной тайской культурой.

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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