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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и коворкингом в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$241,393
;
8
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Описание Описание
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ID: 15937
ID новостройки на Realting
In CRM: 2357450
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

О комплексе

Предлагаются студии и апартаменты с балконами.

Резиденция располагает парковкой, клубом, бассейном, зоной отдыха на крыше, коворкингом, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Банг Тао - 400 метров
  • Пляж Сурин - 2,9 км
  • Пляжный клуб - 400 метров
  • Торговый центр - 2,6 км
  • Гольф-клуб - 5 км
  • Больница - 3,6 км

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

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Ban Bang Thao, Таиланд
от
$241,393
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