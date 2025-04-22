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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд

Thalang, Таиланд
от
$875,494
14.04.2025
$870,087
13.04.2025
$870,598
12.04.2025
$866,154
11.04.2025
$874,891
10.04.2025
$861,338
09.04.2025
$872,629
08.04.2025
$870,566
07.04.2025
$877,690
06.04.2025
$877,770
05.04.2025
$875,270
04.04.2025
$881,050
03.04.2025
$896,796
02.04.2025
$898,454
01.04.2025
$900,438
31.03.2025
$901,067
30.03.2025
$900,819
29.03.2025
$904,477
28.03.2025
$905,105
27.03.2025
$905,397
26.03.2025
$901,636
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19683
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366195
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Теп Красатти
  • Город
    Thalang

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой и джакузи, парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная мебель
  • Полностью оборудованная кухня
  • Солнечные панели
  • Кондиционеры
  • Wi-Fi
  • Подземный резервуар для воды
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лаян - 6,9 км (12 минут)
  • Поле для гольфа Лагуна - 9 км (16 минут)
  • Международная школа - 6,2 км (11 минут)
  • Международная больница - 14,2 км (22 минуты)

Местонахождение на карте

Thalang, Таиланд

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