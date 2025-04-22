Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд

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Полная меблировкаО комплексе:Этот жилой комплекс на Пхукете предлагает 119 современных и просторных юнитов на территории площадью 7 000 квадратных метров. Представлены различные типы юнитов с площадями от 50 до 75 квадратных метров. Комплекс отличается элегантной архитектурой, в которой соче…
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декаде…
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами.
Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м².
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и вы…