Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Комплекс апартаментов с видом на бассейны и небольшой тропический сад. Расположен в самом сердце Пхукета, всего в 850 метрах от пляжного клуба Catch Beach Club. Эксклюзивный комплекс отличается элегантностью дизайна и спокойной атмосферой окружающей природы.

В каждом апартаменте есть 1-2 спальни, гостиная/столовая, отдельная кухня, 1-2 ванные комнаты, балкон.

План оплаты:

Бронирование - 200 тыс. бат

После подписания контракта - 35%

Во время строительства - 55%

После сдачи объекта - 10%

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — один из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете. Главная туристическая улица Боут Авеню находится в нескольких минутах езды.

Район Банг Тао — один из самых известных, активно развивающихся на Пхукете. И дело не только в красоте одноимённого пляжа, но и в том, что именно там сейчас строятся новые отели и жилые комплексы, где на начальном этапе продаж можно получить привлекательные предложения от застройщиков. Плюс, новое жильё — это современный уровень комфорта, что важно и для жизни, и для отдыха.

Недалеко от комлекса находятся школы (Phuket International Academy, British International School, HeadStart), торговые центры (Tasco Lotus Cherng Talay, Boat Avenue Villa Market, Porto de Phuket, Laguna Phuket Avenue), больницы Thalang Hospital и Bangkok Hospital, а также пляжи Банг Тао, Сурин, Камала.