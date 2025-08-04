Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.

Долгожданный старт продаж в Банг Тао легендарного девелопера Title!

The Title Vivi Condominium - новый бутик-проект в районе Банг Тао, всего в 350 метрах от моря.

Здесь заложен потенциал, который сложно игнорировать:

Вход на 1.5 млн бат ниже, чем в Modeva и Legendary

А значит, через год-полтора по тому же тренду - прирост минимум +1.5 млн бат (30–60%)

Или от 15% пассивного дохода в аренде (долгосрочные контракты от 1.200 USD/мес.)

Уникальность:

Вход ниже конкурентов на старте - гарантированный прирост

Бутик-формат - комфорт и ликвидность

Управление от девелопера - стабильная аренда и сервис

Комплекс состоит из одного 8-и этажного здания, всего 186 квартир - квартиры с одной спальней площадью от 28 м2 до 52 м2.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

The Title Vivi привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиций.

Все квартиры с отдельной спальней. Нет студий, и больших 2–3-спальных юнитов тоже нет.

Планировки и цены:

1BR S (27 м2 - 28 м2) - 66 юнита, цена от 3,16 - 4,15 млн. БАТ

1BR M (29 м2 - 30 м2) - 83 юнита, цена от 3,47 - 4,46 млн. БАТ

1BR+ (46 м2 - 52 м2) - 32 юнита, цена от 5,6 - 7,84 млн. БАТ

Первый взнос 25%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

Бассейн на крыше

Лобби

Коворкинг

Фитнес

Кафе

СПА зона

Парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.